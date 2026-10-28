Нідерланди виділять Україні 500 млн євро на ППО та безпілотники, - прем’єр Єттен

Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги на 500 млн євро. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та безпілотники для протидії російським атакам.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 28 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Єттена, нова допомога особливо важлива напередодні зими, оскільки Росія посилила удари по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі України.

"Сьогодні я можу оголосити про додатковий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Він включає, зокрема, засоби ППО та безпілотники", – заявив прем'єр.

Він наголосив, що наразі немає ознак готовності Росії припинити атаки, та закликав союзників посилити військову підтримку України.

Зеленський подякував Нідерландам за новий пакет допомоги й наголосив, що Україна гостро потребує ракет для перехоплення російської балістики.

За словами президента, саме на балістичні удари Росія робить основну ставку напередодні зими. Він закликав європейських та американських партнерів прискорити постачання необхідних засобів ППО.

Нагадаємо, 28 жовтня уряд Нідерландів також оголосив про виділення 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні на найближчі три роки та внесок у розмірі 10 млн євро до ініціативи "Індустріальний Рамштайн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Нідерландів: заплановані переговори з прем’єром Єттеном. ВIДЕО