Зеленський прибув до Нідерландів: заплановані переговори з прем’єром Єттеном. ВIДЕО
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із командою у Нідерланди для зустрічі з Прем’єр-міністром Робом Єттеном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від глави держави
"Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України. Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України. Сьогодні запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу. Матиму також аудієнцію у Короля Нідерландів Віллема-Александра", - зазначив Зеленський.
Окремо він висловив вдячність, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя.
"Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку", - додав президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Зеленський 28 жовтня відвідає Нідерланди. Заплановані зустрічі з прем’єром і королем.
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