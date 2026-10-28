Зеленський прибув до Нідерландів: заплановані переговори з прем’єром Єттеном. ВIДЕО

Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із командою у Нідерланди для зустрічі з Прем’єр-міністром Робом Єттеном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від глави держави

"Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України. Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України. Сьогодні запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу. Матиму також аудієнцію у Короля Нідерландів Віллема-Александра", - зазначив Зеленський.

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Окремо він висловив вдячність, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя.

"Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку", - додав президент.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський 28 жовтня відвідає Нідерланди. Заплановані зустрічі з прем’єром і королем.

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