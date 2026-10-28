Зеленский прибыл в Нидерланды: запланированы переговоры с премьером Йеттеном
Сегодня, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл со своей делегацией в Нидерланды для встречи с премьер-министром Робом Йеттеном.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности от главы государства
"Укрепляем наше партнерство и работаем над усилением защиты Украины. Будем обсуждать вопросы оборонного и экономического сотрудничества, укрепления украинской ПВО и новые шаги в поддержку Украины. Сегодня запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса. У меня также состоится аудиенция у короля Нидерландов Виллема-Александра", — отметил Зеленский.
Отдельно он выразил благодарность за то, что Нидерланды поддерживают Украину и отстаивают защиту жизни.
"Работаем вместе, чтобы укреплять общую безопасность", — добавил президент.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский 28 октября посетит Нидерланды. Запланированы встречи с премьером и королем.
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