Зеленский прибыл в Нидерланды: запланированы переговоры с премьером Йеттеном

Сегодня, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл со своей делегацией в Нидерланды для встречи с премьер-министром Робом Йеттеном.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности от главы государства

"Укрепляем наше партнерство и работаем над усилением защиты Украины. Будем обсуждать вопросы оборонного и экономического сотрудничества, укрепления украинской ПВО и новые шаги в поддержку Украины. Сегодня запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса. У меня также состоится аудиенция у короля Нидерландов Виллема-Александра", — отметил Зеленский.

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Отдельно он выразил благодарность за то, что Нидерланды поддерживают Украину и отстаивают защиту жизни.

"Работаем вместе, чтобы укреплять общую безопасность", — добавил президент.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский 28 октября посетит Нидерланды. Запланированы встречи с премьером и королем.

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