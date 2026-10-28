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Новости Помощь Украине от Нидерландов
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Нидерланды выделяют Украине 1,2 млрд евро на три года: деньги пойдут на энергетику, водоснабжение и восстановление бизнеса

Нидерланды предоставят Украине 1,2 млрд евро невоенной помощи

Правительство Нидерландов определило распределение 1,2 млрд евро невоенной помощи Украине на ближайшие три года. Средства будут направлены на восстановление энергетики, водоснабжения, восстановление страны и поддержку предпринимательства.

Об этом сообщило правительство Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

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Новый пакет поддержки 28 октября во время визита в Киев представил министр внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Нидерландов Сьерд Сьердсма.

По его словам, помощь направлена прежде всего на поддержку Украины в условиях российских обстрелов и подготовки к зиме.

"Украина подвергается интенсивным обстрелам и готовится к очень тяжелой зиме. Для нашей общей безопасности чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев", — подчеркнул министр.

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Сколько средств будет направлено на энергетику и бизнес

Уже в этом году Нидерланды в ускоренном порядке выделят 40 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут использованы для срочного ремонта и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Еще 55 млн евро предусмотрено на закупку энергетических материалов, которые будут поставляться в Киев.

Кроме того, 136 млн евро направят, в частности, на программу Ukraine Partnership Facility, которая поддерживает деятельность нидерландских компаний на украинском рынке.

Отдельно 19,5 млн евро выделят на страхование предприятий, планирующих экспортировать товары в Украину.

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Что входит в пакет на 1,2 млрд евро

Правительство Нидерландов уточнило, что объявленный пакет конкретизирует ранее обещанное финансирование, а не является полностью новым дополнительным обязательством.

Речь идет о 878 млн евро невоенной помощи и еще 327 млн евро, о которых было объявлено во время представления государственного бюджета.

Значительная часть поддержки будет предоставляться через Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

Напомним, ранее правительство Нидерландов сообщало о намерении выделить дополнительные 327 млн евро на восстановление и реконструкцию Украины в 2027–2029 годах.

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бизнес (1694) Нидерланды (1761) помощь (8814) энергетика (3808) вода (994)
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