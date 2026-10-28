Нидерланды выделяют Украине 1,2 млрд евро на три года: деньги пойдут на энергетику, водоснабжение и восстановление бизнеса

Правительство Нидерландов определило распределение 1,2 млрд евро невоенной помощи Украине на ближайшие три года. Средства будут направлены на восстановление энергетики, водоснабжения, восстановление страны и поддержку предпринимательства.

Об этом сообщило правительство Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

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Новый пакет поддержки 28 октября во время визита в Киев представил министр внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Нидерландов Сьерд Сьердсма.

По его словам, помощь направлена прежде всего на поддержку Украины в условиях российских обстрелов и подготовки к зиме.

"Украина подвергается интенсивным обстрелам и готовится к очень тяжелой зиме. Для нашей общей безопасности чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев", — подчеркнул министр.

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Сколько средств будет направлено на энергетику и бизнес

Уже в этом году Нидерланды в ускоренном порядке выделят 40 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут использованы для срочного ремонта и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Еще 55 млн евро предусмотрено на закупку энергетических материалов, которые будут поставляться в Киев.

Кроме того, 136 млн евро направят, в частности, на программу Ukraine Partnership Facility, которая поддерживает деятельность нидерландских компаний на украинском рынке.

Отдельно 19,5 млн евро выделят на страхование предприятий, планирующих экспортировать товары в Украину.

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Что входит в пакет на 1,2 млрд евро

Правительство Нидерландов уточнило, что объявленный пакет конкретизирует ранее обещанное финансирование, а не является полностью новым дополнительным обязательством.

Речь идет о 878 млн евро невоенной помощи и еще 327 млн евро, о которых было объявлено во время представления государственного бюджета.

Значительная часть поддержки будет предоставляться через Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

Напомним, ранее правительство Нидерландов сообщало о намерении выделить дополнительные 327 млн евро на восстановление и реконструкцию Украины в 2027–2029 годах.

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