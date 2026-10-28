Нідерланди виділяють Україні 1,2 млрд євро на три роки: гроші підуть на енергетику, водопостачання та відновлення бізнесу

Уряд Нідерландів визначив розподіл 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні на найближчі три роки. Кошти спрямують на відновлення енергетики, водопостачання, відбудову країни та підтримку підприємництва.

Про це повідомив уряд Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

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Новий пакет підтримки 28 жовтня під час візиту до Києва представив міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку Нідерландів С'єрд С'єрдсма.

За його словами, допомога спрямована насамперед на підтримку України в умовах російських обстрілів та підготовки до зими.

"Україна перебуває під сильними обстрілами і готується до дуже важкої зими. Для нашої спільної безпеки надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців", – наголосив міністр.

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Скільки коштів спрямують на енергетику та бізнес

Уже цього року Нідерланди прискорено виділять 40 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти використають для термінового ремонту та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Ще 55 млн євро передбачено на закупівлю енергетичних матеріалів, які постачатимуть до Києва.

Крім того, 136 млн євро спрямують, зокрема, на програму Ukraine Partnership Facility, яка підтримує діяльність нідерландських компаній на українському ринку.

Окремо 19,5 млн євро виділять на страхування підприємств, що планують експортувати товари в Україну.

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Що входить до пакета на 1,2 млрд євро

Уряд Нідерландів уточнив, що оголошений пакет конкретизує фінансування, обіцяне раніше, а не є повністю новим додатковим зобов'язанням.

Йдеться про 878 млн євро невійськової допомоги та ще 327 млн євро, про які оголосили під час представлення державного бюджету.

Значну частину підтримки надаватимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк і Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів повідомляв про намір виділити додаткові 327 млн євро на відновлення та реконструкцію України у 2027–2029 роках.

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