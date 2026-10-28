Вадефуль на встрече G20 будет настаивать на прекращении войны РФ против Украины
В ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" в США министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, в частности, затронет тему войны РФ против Украины и последствий агрессивных действий России.
Об этом заявил заместитель официального представителя МИД Германии Мартин Гизе во время правительственной пресс-конференции в среду в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Прекращение войны в Украине
"На этой встрече (глав МИД стран G20, – ред.) министр иностранных дел Вадефуль, конечно, также будет настаивать на прекращении агрессивной войны России против Украины и укажет на глобальные последствия все более агрессивных действий России. Война России имеет, например, разрушительные последствия для поставок зерна во всем мире, прежде всего на Глобальном Юге", — отметил он.
Также сообщается об ожидаемом участии в встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"Это означает, что министр иностранных дел Лавров, который, очевидно, также примет участие, должен будет присоединиться к этой дискуссии", — сказал Гизе.
Другие вопросы
Он добавил, что Вадефуль 28 октября отправляется в Панаму, где на следующий день проведет переговоры с руководством страны, а затем продолжит поездку в США для участия во встрече министров иностранных дел G20 в Атланте. В ходе встречи будут обсуждаться, в частности, геополитическая напряженность, энергетика и цепочки поставок.
Кроме того, глава МИД Германии планирует использовать встречу для двусторонних переговоров с рядом своих коллег из других государств.
Что предшествовало
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.
- США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).
- Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об участии в декабрьском саммите G20.
- Саммит G20 в Майами состоится 14–15 декабря.
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