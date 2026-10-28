Вадефуль на встрече G20 будет настаивать на прекращении войны РФ против Украины

В ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" в США министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, в частности, затронет тему войны РФ против Украины и последствий агрессивных действий России.

Об этом заявил заместитель официального представителя МИД Германии Мартин Гизе во время правительственной пресс-конференции в среду в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Прекращение войны в Украине

"На этой встрече (глав МИД стран G20, – ред.) министр иностранных дел Вадефуль, конечно, также будет настаивать на прекращении агрессивной войны России против Украины и укажет на глобальные последствия все более агрессивных действий России. Война России имеет, например, разрушительные последствия для поставок зерна во всем мире, прежде всего на Глобальном Юге", — отметил он.

Также сообщается об ожидаемом участии в встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Это означает, что министр иностранных дел Лавров, который, очевидно, также примет участие, должен будет присоединиться к этой дискуссии", — сказал Гизе.

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Другие вопросы

Он добавил, что Вадефуль 28 октября отправляется в Панаму, где на следующий день проведет переговоры с руководством страны, а затем продолжит поездку в США для участия во встрече министров иностранных дел G20 в Атланте. В ходе встречи будут обсуждаться, в частности, геополитическая напряженность, энергетика и цепочки поставок.

Кроме того, глава МИД Германии планирует использовать встречу для двусторонних переговоров с рядом своих коллег из других государств.

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