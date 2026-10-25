Визит Путина на G20 будет зависеть от результатов саммита в Китае, - Ушаков

В Кремле заявили, что визит российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в Майами в декабре будет зависеть от того, как пройдет саммит АТЭС в Китае в ноябре.

Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что известно

Так, Ушаков отметил, что будущее участие Путина в саммите G20 в США в декабре будет зависеть от хода саммита АТЭС в Китае, который состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне.

"Пока обсуждаем ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение (на саммит G20) мы получили", — отметил он.

На вопрос, будет ли многое зависеть от успеха этого саммита, Ушаков ответил утвердительно: "Конечно. Но я и говорю: сначала будет ноябрь, а потом — декабрь".

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Что предшествовало

Накануне в Кремле заявили, что подготовка к трехсторонним переговорам с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже началась.

СМИ сообщили, что саммит Трампа, Си и Путина грозит разделением мира на три сферы влияния.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об участии в декабрьском саммите G20.

Саммит G20 в Майами пройдет 14–15 декабря.

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