Візит Путіна на G20 залежатиме від результатів саміту в Китаї, - Ушаков
У Кремлі заявили, що візит російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі в грудні залежатиме від того, як мине саміт АТЕС у Китаї в листопаді.
Про це сказав помічник диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Що відомо
Так, Ушаков зазначив, що майбутня участь Путіна у саміті G20 у США в грудні залежатиме від перебігу саміту АТЕС у Китаї, що відбудеться 18–19 листопада в Шеньчжені.
"Поки що обговорюємо листопадовий саміт у Шеньчжені, але запрошення (на саміт G20) ми отримали", – зазначив він.
Стосовно того, чи багато чого залежатиме від успіху цього саміту, Ушаков відповів ствердно: "Звісно. Але я й кажу: спочатку буде листопад, а потім – грудень".
Що передувало
- Напередодні у Кремлі заявили, що підготовка до тристоронніх переговорів за участі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна вже розпочалася.
- ЗМІ повідомили, що саміт Трампа, Сі та Путіна загрожує поділом світу на три сфери впливу.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.
- США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
- Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.
- Саміт G20 у Маямі відбудеться 14-15 грудня.
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