У Кремлі заявили, що візит російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі в грудні залежатиме від того, як мине саміт АТЕС у Китаї в листопаді.

Про це сказав помічник диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо

Так, Ушаков зазначив, що майбутня участь Путіна у саміті G20 у США в грудні залежатиме від перебігу саміту АТЕС у Китаї, що відбудеться 18–19 листопада в Шеньчжені.

"Поки що обговорюємо листопадовий саміт у Шеньчжені, але запрошення (на саміт G20) ми отримали", – зазначив він.

Стосовно того, чи багато чого залежатиме від успіху цього саміту, Ушаков відповів ствердно: "Звісно. Але я й кажу: спочатку буде листопад, а потім – грудень".

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Що передувало

Напередодні у Кремлі заявили, що підготовка до тристоронніх переговорів за участі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна вже розпочалася.

ЗМІ повідомили, що саміт Трампа, Сі та Путіна загрожує поділом світу на три сфери впливу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).

Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.

Саміт G20 у Маямі відбудеться 14-15 грудня.

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