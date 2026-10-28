Вадефуль на зустрічі G20 наполягатиме на припиненні війни РФ проти України
Під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G20 у США міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, серед іншого, говоритиме про війну РФ проти України та наслідки агресивних дій Росії.
Про це заявив заступник речника МЗС Німеччини Мартін Гізе під час урядової пресконференції у середу у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Припинення війни в Україні
"На цій зустрічі (глав МЗС країн G20, – ред.) міністр закордонних справ Вадефуль, звісно, також наполягатиме на припиненні російської агресивної війни проти України та вкаже на глобальні наслідки дедалі більш агресивних дій Росії. Війна Росії має, наприклад, руйнівні наслідки для постачання зерна в усьому світі, насамперед на Глобальному Півдні", - зазначив він.
Також повідомляється про очікувану участь у зустрічі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
"Це означає, що міністр закордонних справ Лавров, який, вочевидь, також братиме участь, муситиме долучитися до цієї дискусії", - сказав Гізе.
Інші питання
Він додав, що Вадефуль вирушає 28 жовтня до Панами, де наступного дня проведе переговори з керівництвом країни, а потім продовжить поїздку до США для участі в зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті. Під час зустрічі обговорюватимуться, зокрема, геополітична напруженість, енергетика та ланцюги постачання.
Крім того, глава МЗС Німеччини планує використати зустріч для двосторонніх переговорів із низкою своїх колег з інших держав.
Що передувало
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.
- США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
- Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.
- Саміт G20 у Маямі відбудеться 14-15 грудня.
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