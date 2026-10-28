Россия проигрывает, но не собирается заканчивать войну против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не побеждает на поле боя, но и не демонстрирует готовности завершить войну, и что Украина отвечает ударами по российской энергетике на атаки по своей.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Гааге с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает Цензор.НЕТ.

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Россия не побеждает на фронте

Отвечая на вопрос, почему он приехал в Нидерланды, Зеленский рассказал, что американская сторона постоянно пытается найти баланс и компромисс в вопросе завершения войны. В то же время, по его словам, Украина подчеркивает, что Россия не побеждает.

Президент отметил, что главная проблема заключается в нежелании России завершить войну. Именно поэтому, по его словам, Украине необходимо сохранять единство с партнерами.

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Энергетическое перемирие не сработало

Зеленский также заявил, что предложенное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие так и не сработало.

По его словам, Трамп публично предложил прекратить удары по энергетической инфраструктуре, Украина поддержала эту инициативу, но Россия не согласилась. После этого российские войска продолжили атаковать украинские энергетические объекты.

Теперь на российские удары по энергетике Украина отвечает атаками на энергообъекты РФ, добавил президент.

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"Энергетическое перемирие" Украины и РФ

11 октября Трамп заявил о якобы начале "энергетического перемирия" и утверждал, что Украина и Россия согласились прекратить удары. Зеленский назвал это "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если Москва действительно будет его соблюдать.

Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что администрация Трампа требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, угрожая остановить закупки оружия и обмен разведданными.

После этого Россия продолжила атаки по Украине, в том числе по энергетическим объектам. США, в свою очередь, не предупредили Киев о запусках баллистических ракет и, вероятно, ограничили работу терминалов Starlink, что затруднило операции на фронте.

Утром 15 октября Зеленский объявил, что Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, это происходит после трех дней без атак на фоне ограничений Starlink и, вероятно, обмена разведданными со стороны США.

Ранее, 9 октября, Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешную беседу" с Путиным и договорился о поставках тысяч тонн российского дизельного топлива в США и на мировые рынки.

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