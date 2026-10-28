Росія програє, але не збирається завершувати війну проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не перемагає на полі бою, але й не демонструє готовності завершувати війну, і що Україна відповідає ударами по російській енергетиці на атаки по своїй.

Про це голова держави сказав на пресконференції у Гаазі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ.

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Росія не перемагає на фронті

Відповідаючи на запитання, чому він приїхав до Нідерландів, Зеленський розповів, що американська сторона постійно намагається знайти баланс і компроміс у питанні завершення війни. Водночас, за його словами, Україна наголошує, що Росія не перемагає.

Президент зазначив, що головна проблема полягає в небажанні Росії завершувати війну. Саме тому, за його словами, Україні необхідно зберігати єдність із партнерами.

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Енергетичне перемир'я не запрацювало

Зеленський також заявив, що запропоноване президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я так і не запрацювало.

За його словами, Трамп публічно запропонував припинити удари по енергетичній інфраструктурі, Україна підтримала цю ініціативу, але Росія не погодилася. Після цього російські війська продовжили атакувати українські енергетичні об'єкти.

Тепер на російські удари по енергетиці Україна відповідає атаками на енергооб’єкти РФ, додав президент.

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"Енергетичне перемир'я" України та РФ

11 жовтня Трамп заявив про нібито початок "енергетичного перемир'я" й стверджував, що Україна та Росія погодилися припинити удари. Зеленський назвав це "новиною" й наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо Москва справді його дотримуватиметься.

Financial Times із посиланням на європейських посадовців писало, що адміністрація Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлі зброї й обмін розвідданими.

Після цього Росія продовжила атаки по Україні, зокрема й по енергетиці. США, своєю чергою, не попередили Київ про запуски балістичних ракет і, ймовірно, обмежили роботу терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті.

Вранці 15 жовтня Зеленський оголосив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. За його словами, це відбувається після трьох днів без атак на тлі обмежень Starlink і, ймовірно, обміну розвідданими з боку США.

Раніше, 9 жовтня, Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з Путіним і домовився про постачання тисяч тонн російського дизельного пального до США та на світові ринки.

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