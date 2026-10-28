Зеленский не знает, когда встретится с Путиным: все зависит от Москвы

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, когда может состояться встреча на уровне лидеров Украины и России, поскольку это зависит от российской стороны.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Гааге с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает Цензор.НЕТ.

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О встрече с Путиным

"Я не знаю, когда у нас состоится встреча с Россией на уровне лидеров. На сегодняшний день это зависит — при всем уважении к разным странам — от российской стороны, потому что они никогда раньше этого не поддерживали. Но если нам нужно вести переговоры о том, как реально закончить эту войну, по всем вопросам, и в частности по таким деликатным, как территории и гарантии безопасности, нам нужно говорить на уровне лидеров с участием представителей Украины", — рассказал Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что вскоре такая возможность появится. В то же время он подчеркнул, что никто не может договариваться о чем-либо, касающемся Украины, без участия Украины.

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Что говорят в Москве

Ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву, а контакт на уровне лидеров, по его словам, имеет смысл только после завершения переговорного процесса и выработки документов о "долгосрочном урегулировании".

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