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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський не знає, коли зустрінеться із Путіним: Усе залежить від Москви

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, коли може відбутися зустріч на рівні лідерів України та Росії, оскільки це залежить від російської сторони.

Про це голова держави сказав на пресконференції у Гаазі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ.

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Про зустріч із Путіним

"Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні це залежить з усією повагою до різних країн, але це залежить від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували. Але якщо нам треба вести перемовини про те, як реально закінчити цю війну, щодо всіх моментів, і зокрема настільки чутливих, як території та гарантій безпеки, нам треба говорити на рівні лідерів з представництвом України", — розповів Зеленський.

Голова держави висловив сподівання, що скоро така можливість виникне. Водночас він наголосив, що ніхто не може про щось домовлятися про Україну без Україну.

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Що кажуть у Москві

  • Раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Путін запросив Зеленського до Москви, а контакт на рівні лідерів, за його словами, має сенс лише після завершення переговорного процесу й вироблення документів щодо "довгострокового врегулювання".

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Автор: 

Зеленський Володимир (27490) путін володимир (13816) росія (48431) переговори з Росією (1719)
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Топ коментарі
+8
У 2016 року на фестивалі в Юрмалі, виступаючи на сцені він порівняв Україну з "німецькою порноакторкою, яка готова прийняти будь-яку кількість із будь-якого боку". Докерувався, що сам став схожим на неї.)
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28.10.2026 18:10 Відповісти
+6
воно нічого не знає, від нього нічого не залежить
визивають як повію на бенкет
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28.10.2026 18:05 Відповісти
+4
Що ти там будеш на зустрічі булькотіти? У тебе немає нічого, чим би ти міг налякати хло. Ядерки немає, хімічної зброї немає.
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28.10.2026 17:59 Відповісти

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