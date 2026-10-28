Зеленський не знає, коли зустрінеться із Путіним: Усе залежить від Москви

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, коли може відбутися зустріч на рівні лідерів України та Росії, оскільки це залежить від російської сторони.

Про це голова держави сказав на пресконференції у Гаазі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ.

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Про зустріч із Путіним

"Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні це залежить з усією повагою до різних країн, але це залежить від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували. Але якщо нам треба вести перемовини про те, як реально закінчити цю війну, щодо всіх моментів, і зокрема настільки чутливих, як території та гарантій безпеки, нам треба говорити на рівні лідерів з представництвом України", — розповів Зеленський.

Голова держави висловив сподівання, що скоро така можливість виникне. Водночас він наголосив, що ніхто не може про щось домовлятися про Україну без Україну.

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Що кажуть у Москві

Раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Путін запросив Зеленського до Москви, а контакт на рівні лідерів, за його словами, має сенс лише після завершення переговорного процесу й вироблення документів щодо "довгострокового врегулювання".

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