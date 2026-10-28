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Пилоты подразделения "Посипаки" 39-го ЗРП с помощью сеткомета сбили российский дрон, преследовавший автомобиль. ВИДЕО

Операторы БПЛА подразделения "Посипаки" 39-го зенитного ракетного полка с помощью сеткомета перехватили российский беспилотник, преследовавший автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский дрон пытался атаковать автомобиль, однако украинские пилоты вовремя заметили угрозу и вылетели на перехват.

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Приблизившись к российскому БПЛА, украинские защитники заняли позицию над ним и выпустили специальную сеть, которой сбили вражеский аппарат. Благодаря этому удалось предотвратить удар по автомобилю.

По предварительным данным, это один из 384 подтвержденных случаев сбивания российских беспилотников с помощью сеткометов.

Кадры перехвата вражеского дрона обнародовали бойцы подразделения "Посипаки" 39-го ЗРП.

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