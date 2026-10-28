Пілоти підрозділу "Посіпаки" 39-го ЗРП сіткометом збили російський дрон, який переслідував автівку. ВIДЕО

Оператори БпЛА підрозділу "Посіпаки" 39-го зенітного ракетного полку за допомогою сіткомета перехопили російський безпілотник, який переслідував автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий дрон намагався атакувати автівку, однак українські пілоти вчасно помітили загрозу та вирушили на перехоплення.

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Наблизившись до російського БпЛА, українські захисники зайняли позицію над ним та випустили спеціальну сітку, якою збили ворожий апарат. Завдяки цьому вдалося запобігти удару по автомобілю.

За попередніми даними, це один із 384 підтверджених випадків збиття російських безпілотників за допомогою сіткометів.

Кадри перехоплення ворожого дрона оприлюднили бійці підрозділу "Посіпаки" 39-го ЗРП.

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