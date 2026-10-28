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Новости Отключение электроэнергии Ограничение освещения в Киеве
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Аварийных ситуаций с освещением в Киеве нет, действуют графики почасовых отключений, - КГГА

світло

В Киеве по состоянию на 28 октября нет аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением. Ранее СМИ и группы в соцсетях сообщали, что в центре столицы внезапно отключилось электричество.

Об этом сообщила КГГА, передает "Цензор.НЕТ".

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"В Киеве нет аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением. В настоящее время в столице действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Просим не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на сообщения из официальных источников", — заявили там.

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Что предшествовало?

  • Ряд Telegram-каналов сообщил, что часть столицы осталась без света. На кадрах видно, как часть Киева погрузилась в темноту. Во многих зданиях не светятся окна, при этом на дорогах продолжается активное движение транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял энергообъекты в 7 областях: произошли отключения электроэнергии, в Днепропетровской области погиб шахтер, - Минэнерго

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КГГА (3080) Киев (27853) Тарифы на электроэнергию (2524) отключение света (916)
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