Аварийных ситуаций с освещением в Киеве нет, действуют графики почасовых отключений, - КГГА

В Киеве по состоянию на 28 октября нет аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением. Ранее СМИ и группы в соцсетях сообщали, что в центре столицы внезапно отключилось электричество.

Об этом сообщила КГГА, передает "Цензор.НЕТ".

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"В Киеве нет аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением. В настоящее время в столице действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Просим не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на сообщения из официальных источников", — заявили там.

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Что предшествовало?

Ряд Telegram-каналов сообщил, что часть столицы осталась без света. На кадрах видно, как часть Киева погрузилась в темноту. Во многих зданиях не светятся окна, при этом на дорогах продолжается активное движение транспорта.

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