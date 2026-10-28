Аварійних ситуацій зі світлом у Києві немає, діють графіки погодинних відключень, - КМДА

У Києві станом на 28 жовтня немає аварійних ситуацій, пов’язаних із електропостачанням. Раніше медіа та пабліки писали, що у центрі столиці раптово зникло світло.

Про це повідомила КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"У Києві немає аварійних ситуацій, пов’язаних з електропостачанням. Наразі в столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Просимо не поширювати недостовірну інформацію та орієнтуватися виключно на повідомлення з офіційних джерел", — заявили там.

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Що передувало?

Низка Telegram-каналів повідомила, що частина столиці залишилася без світла. На кадрах видно, як частина Києва занурилася в темряву. У багатьох будівлях не світяться вікна, водночас на дорогах продовжується активний рух транспорту.

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