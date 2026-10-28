Гуманитарная ситуация сложная не только в Олешках, но и в десятках других оккупированных населенных пунктов, - глава Херсонской ОГА
Чрезвычайно сложная гуманитарная ситуация сохраняется в Олешках и десятках других оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Тысячи людей остаются без электроэнергии, газа, отопления, гуманитарной помощи и доступа к медицинской помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в комментарии корреспонденту Укринформа.
Режим тишины дал жителям Херсона передышку
По словам Прокудина, режим тишины, введенный для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках, позволил жителям Херсона отдохнуть от обстрелов. Люди также получили возможность посетить свои дома и дачи у Днепра, куда не могли попасть несколько лет.
Вблизи реки находится много так называемых "красных зон", куда гражданские лица долгое время не имели доступа. Теперь они могут увидеть, в каком состоянии находится их имущество, и забрать необходимые вещи.
"Вообще в Херсоне сейчас почти праздник. Давно такого не было, наверное, ни одного дня у нас не было такой тишины", — отметил Прокудин.
По его словам, в Херсоне остаются около 60 тысяч человек. Украинские военные помогают местным жителям и разминируют дороги.
За прошедшие сутки новых пострадавших от обстрелов не было. В то же время четверо человек обратились за медицинской помощью из-за ранений, полученных в предыдущие дни.
Оккупированные громады остаются без базовых услуг
Александр Прокудин сообщил, что многие жители Олешек хотят выехать на подконтрольную Украине территорию. В то же время он ожидает, что российская сторона будет пытаться препятствовать эвакуации и скрывать количество людей, желающих выехать.
"Там много людей, которые хотят выбраться на нашу сторону, но россияне будут делать все, чтобы уменьшить это число и вообще не показывать, сколько из них перейдет к нам", — сказал глава ОГА.
Отдельно глава Херсонской ОГА рассказал о подготовке подконтрольной Украине части области к зиме. По его словам, в регионе децентрализуют теплогенерацию, развивают когенерацию и усиливают защиту энергетической инфраструктуры.
"Поэтому мы точно переживем эту зиму. Конечно, она будет сложной", — пояснил Прокудин.
С начала года энергосистема Херсонской области подверглась около двух тысяч атак.
- Режим тишины для проведения гуманитарной миссии в Олешках начался в 3:00 по киевскому времени 27 октября. Согласно объявленным договоренностям, он должен продлиться до 22:59 1 ноября.
- По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на 12:00 28 октября украинская и российская стороны продолжали в полной мере выполнять договоренности.
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