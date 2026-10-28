Гуманитарная миссия в Олешках: РФ соблюдает режим прекращения огня, но при этом проводит ротацию войск на передовой, - ГВ "Південь"

По состоянию на 16:00 российские оккупационные войска соблюдают режим прекращения огня в районе оккупированных Олешек в Херсонской области. Обстрелов области за последние сутки не зафиксировано.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь группировки войск "Південь" Максим Кравчук.

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"На данный момент противник соблюдает режим прекращения огня в районе, выделенном для проведения гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

За последние сутки обстрелов территории Херсонской области не зафиксировано", — отметил он.

В то же время вражеские войска используют "режим тишины" для логистического обеспечения, перемещений, связанных с эвакуацией раненых и погибших военнослужащих, а также ротацией личного состава на передовых позициях.

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Кравчук напомнил, что "режим тишины" установлен исключительно для осуществления гуманитарной миссии: доставки помощи жителям, которые в настоящее время находятся в городе, и эвакуации гражданского населения из Олешек на подконтрольную Украине территорию.

"Подразделения Группировки войск (сил) "Південь" внимательно следят за развитием ситуации и контролируют изменения в оперативной обстановке. В случае каких-либо существенных изменений мы оперативно будем информировать общественность.

Надеемся на ответственность российской стороны и недопущение срыва гуманитарной миссии", — подытожил пресс-секретарь.

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Что известно?

Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября.

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