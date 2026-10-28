Гуманітарна місія в Олешках: РФ дотримується припинення вогню, водночас проводить ротацію військ на передовій, - УВ "Південь"
Станом на 16 годину російські окупаційні війська дотримуються режиму припинення вогню в районі окупованих Олешків на Херсонщині. Обстрілів області протягом цієї доби не зафіксовано.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук.
Подробиці
"Станом на зараз противник дотримується режиму припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
Цієї доби обстрілів території Херсонської області не зафіксовано", - зазначив він.
Водночас ворожі війська використовують "режим тиші" для логістичного забезпечення, переміщень, пов’язаних з евакуацією поранених і загиблих військовослужбовців, а також ротацією особового складу на передових позиціях.
Кравчук нагадав, що "режим тиші" встановлено виключно для здійснення гуманітарної місії: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та евакуації цивільного населення на підконтрольну Україні територію з Олешок.
"Підрозділи Угруповання військ (сил) "Південь" уважно стежать за розвитком ситуації та контролюють зміни в оперативній обстановці. У разі будь-яких суттєвих змін ми оперативно інформуватимемо громадськість.
Сподіваємося на відповідальність російської сторони та недопущення зриву гуманітарної місії", - підсумував речник.
Що відомо?
- Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
- Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
- Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада.
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