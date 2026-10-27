Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада, - "слуга народу" Арахамія
У районі окупованих Олешків на Херсонщині з 27 жовтня до 1 листопада запровадили режим тиші для проведення гуманітарної операції, що триватиме до 22:59 1 листопада.
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешків сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України.
Це найбільша деескалація з 2022 року", - йдеться в повідомленні.
За його словами, режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.
Що відомо?
- Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
- Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль