Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада, - "слуга народу" Арахамія

У районі окупованих Олешків на Херсонщині з 27 жовтня до 1 листопада запровадили режим тиші для проведення гуманітарної операції, що триватиме до 22:59 1 листопада.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешків сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України.



Це найбільша деескалація з 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За його словами, режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.

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Що відомо?

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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