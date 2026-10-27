Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября, - "слуга народа" Арахамия
В районе оккупированных Олешек в Херсонской области с 27 октября по 1 ноября введен режим тишины для проведения гуманитарной операции, которая продлится до 22:59 1 ноября.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.
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"В рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на крупнейшем участке фронта на юге Украины.
Это самая масштабная деэскалация с 2022 года", — говорится в сообщении.
По его словам, режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября.
Что известно?
- Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
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