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Новости Гуманитарная катастрофа Режим тишины в Олешках
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Россия по состоянию на утро соблюдает режим прекращения огня в Олешках, - пресс-секретарь морской пехоты Дрогаль

Сибига о гуманитарной катастрофе в оккупированных РФ Олешках
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

По состоянию на 9 утра 27 октября российская сторона соблюдает режим тишины, введенный в рамках проведения гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь морской пехоты Украины Павел Дрогаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, морская пехота продолжает внимательно следить за развитием ситуации и контролировать изменения в оперативной обстановке.

Ранее Лубинец сообщил, что в Олешках объявили режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии.

По словам Буданова, гуманитарная миссия в Олешках уже началась, Лубинец координирует процесс на месте.

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Что известно?

  • Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
  • Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Олешки (126) Херсонская область (6196) Херсонский район (1120)
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Топ комментарии
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Т.е. прецедент уже есть. Теперь русне, чтобы организовать безопасный подвоз своим подразделениям горючки, вооружения и БК к Днепру, нужно просто организовать очередные блокады и голод в Голой пристани, Горностаевке, Каховке или Новой Каховке? И мы снова на это поведемся.
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27.10.2026 09:34 Ответить
+3
Напевне Меланія приклала руку.
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27.10.2026 09:32 Ответить
+3
Росія недоговороздатна
З дияволом, який прийшов украсти, убить та погубить без толку домовлятись
Обмануть. Заскриньте
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27.10.2026 09:58 Ответить

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