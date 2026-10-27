Россия по состоянию на утро соблюдает режим прекращения огня в Олешках, - пресс-секретарь морской пехоты Дрогаль
По состоянию на 9 утра 27 октября российская сторона соблюдает режим тишины, введенный в рамках проведения гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь морской пехоты Украины Павел Дрогаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, морская пехота продолжает внимательно следить за развитием ситуации и контролировать изменения в оперативной обстановке.
Ранее Лубинец сообщил, что в Олешках объявили режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии.
По словам Буданова, гуманитарная миссия в Олешках уже началась, Лубинец координирует процесс на месте.
Что известно?
- Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
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