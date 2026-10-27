РФ станом на ранок дотримується припинення вогню в Олешках, - речник морської піхоти Дрогаль

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Станом на 9 ранку 27 жовтня російська сторона дотримується режиму тиші, запровадженого в межах проведення гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині.

Про це повідомив речник морської піхоти України Павло Дрогаль, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, морська піхота продовжує уважно стежити за розвитком ситуації та контролювати зміни в оперативній обстановці.

Раніше Лубінець інформував, що в Олешках оголосили режим припинення вогню в межах гуманітарної місії.

За словами Буданова, вже розпочалася гуманітарна місія в Олешках, Лубінець координує процес на місці.

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Що відомо?

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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