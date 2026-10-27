Жителів Олешків перед поверненням в Україну евакуюватимуть до окупованого Криму або РФ, - FT

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Жителів окупованих Олешків на Херсонщині, які погодяться на евакуацію, спочатку відвозитимуть до окупованого Криму або РФ, а потім вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними журналістів, у четвер, 29 жовтня, вранці автобуси мають вивезти людей з Олешків, а для жителів, які відмовляться евакуюватися, доставлять гуманітарну допомогу.

Людей, які погодилися виїхати, спочатку доправлятимуть до окупованого Криму або Росії, і лише після цього вони зможуть повернутися в Україну, повідомили FT співрозмовники, обізнані з перебігом переговорів.

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Що відомо?

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада.

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