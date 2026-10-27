У районі Олешок працюватимуть нейтральні спостерігачі з американського телеканалу Newsmax, - радник Меланії Трамп

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Американський телеканал Newsmax направить журналістів до району Олешок на Херсонщині, щоб документувати гуманітарну операцію та стежити за її перебігом. Вони також виступатимуть нейтральними спостерігачами й записуватимуть свідчення учасників подій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив головний радник першої леді США Меланії Трамп Марк Бекмен в інтерв’ю Укрінформу.

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Журналісти Newsmax документуватимуть перебіг операції в Олешках

За словами Марка Бекмена, представники американського телеканалу погодилися вирушити до району проведення гуманітарної операції. Для цього він безпосередньо спілкувався з власником Newsmax.

"Ми безпосередньо працювали з власником Newsmax, і вони погодилися вирушити на місце", — сказав Бекмен.

Журналісти мають фіксувати події на місці та записувати свідчення всіх людей, причетних до гуманітарної операції. Вони працюватимуть як нейтральні американські спостерігачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запроваджує режим припинення вогню в районі Олешків з 03:00 27 жовтня, – Генштаб ЗСУ

Американські спостерігачі мають допомогти безпечній евакуації

Марк Бекмен наголосив, що присутність журналістів повинна стати додатковою гарантією безпечного виїзду мешканців Олешок.

За його словами, йдеться про можливість евакуювати людей до місць, які вони оберуть самостійно.

"Це буде ще одним запобіжником, який допоможе гарантувати безпечний проїзд мешканців Олешок до обраних ними місць призначення", — зазначив радник першої леді США.

Що передувало

Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках