Жителей Олешек перед возвращением в Украину будут эвакуировать в оккупированный Крым или РФ, - FT
Жителей оккупированных Олешек в Херсонской области, согласившихся на эвакуацию, сначала будут вывозить в оккупированный Крым или в РФ, а затем они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.
Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, в четверг, 29 октября, утром автобусы должны вывезти людей из Олешек, а жителям, которые откажутся эвакуироваться, доставят гуманитарную помощь.
Людей, согласившихся уехать, сначала доставят в оккупированный Крым или Россию, и только после этого они смогут вернуться в Украину, сообщили FT собеседники, осведомленные о ходе переговоров.
Что известно?
- Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
- Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября.
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