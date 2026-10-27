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Новости Гуманитарная катастрофа
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В районе Олешек будут работать нейтральные наблюдатели с американского телеканала Newsmax, - советник Мелании Трамп

Американский телеканал Newsmax направит журналистов в район Олешек
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Американский телеканал Newsmax направит журналистов в район Олешко в Херсонской области, чтобы зафиксировать ход гуманитарной операции и следить за ее ходом. Они также будут выступать в качестве нейтральных наблюдателей и записывать показания участников событий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекмен в интервью "Укринформу".

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Журналисты Newsmax будут документировать ход операции в Олешках

По словам Марка Бекмена, представители американского телеканала согласились отправиться в район проведения гуманитарной операции. Для этого он напрямую общался с владельцем Newsmax.

"Мы напрямую работали с владельцем Newsmax, и они согласились отправиться на место", — сказал Бекмен.

Журналисты должны фиксировать события на месте и записывать показания всех людей, причастных к гуманитарной операции. Они будут работать в качестве нейтральных американских наблюдателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вводит режим прекращения огня в районе Олешков с 03:00 27 октября, - Генштаб ВСУ

Американские наблюдатели должны помочь в безопасной эвакуации

Марк Бекмен подчеркнул, что присутствие журналистов должно стать дополнительной гарантией безопасного выезда жителей Олешек.

По его словам, речь идет о возможности эвакуировать людей в места, которые они выберут самостоятельно.

"Это станет еще одной мерой предосторожности, которая поможет гарантировать безопасный проезд жителей Олешек к выбранным ими местам назначения", — отметил советник первой леди США.

Что предшествовало

  • Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
  • Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ превращает оккупированные Олешки в смертельную ловушку: дорога из города заминирована, тела лежат на улицах и в домах, - Сибига

Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
  • В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
  • По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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эвакуация (2462) Олешки (126) Херсонская область (6196) Херсонский район (1120) Трамп Мелания (31)
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Топ комментарии
+8
такі ж нейтральні як трамп?
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27.10.2026 01:43 Ответить
+7
А Раша Тудей що, відмовилась?
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27.10.2026 02:04 Ответить
+7
Це найтрампістськіший канал в Америці. Досі розповідають про вкрадені у Трампа вибори й звинувачують Обаму за всі сьогоднішні негаразди.
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27.10.2026 03:03 Ответить

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