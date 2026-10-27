В районе Олешек будут работать нейтральные наблюдатели с американского телеканала Newsmax, - советник Мелании Трамп
Американский телеканал Newsmax направит журналистов в район Олешко в Херсонской области, чтобы зафиксировать ход гуманитарной операции и следить за ее ходом. Они также будут выступать в качестве нейтральных наблюдателей и записывать показания участников событий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекмен в интервью "Укринформу".
Журналисты Newsmax будут документировать ход операции в Олешках
По словам Марка Бекмена, представители американского телеканала согласились отправиться в район проведения гуманитарной операции. Для этого он напрямую общался с владельцем Newsmax.
"Мы напрямую работали с владельцем Newsmax, и они согласились отправиться на место", — сказал Бекмен.
Журналисты должны фиксировать события на месте и записывать показания всех людей, причастных к гуманитарной операции. Они будут работать в качестве нейтральных американских наблюдателей.
Американские наблюдатели должны помочь в безопасной эвакуации
Марк Бекмен подчеркнул, что присутствие журналистов должно стать дополнительной гарантией безопасного выезда жителей Олешек.
По его словам, речь идет о возможности эвакуировать людей в места, которые они выберут самостоятельно.
"Это станет еще одной мерой предосторожности, которая поможет гарантировать безопасный проезд жителей Олешек к выбранным ими местам назначения", — отметил советник первой леди США.
Что предшествовало
- Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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