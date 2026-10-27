В районе Олешек будут работать нейтральные наблюдатели с американского телеканала Newsmax, - советник Мелании Трамп

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Американский телеканал Newsmax направит журналистов в район Олешко в Херсонской области, чтобы зафиксировать ход гуманитарной операции и следить за ее ходом. Они также будут выступать в качестве нейтральных наблюдателей и записывать показания участников событий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекмен в интервью "Укринформу".

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Журналисты Newsmax будут документировать ход операции в Олешках

По словам Марка Бекмена, представители американского телеканала согласились отправиться в район проведения гуманитарной операции. Для этого он напрямую общался с владельцем Newsmax.

"Мы напрямую работали с владельцем Newsmax, и они согласились отправиться на место", — сказал Бекмен.

Журналисты должны фиксировать события на месте и записывать показания всех людей, причастных к гуманитарной операции. Они будут работать в качестве нейтральных американских наблюдателей.

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Американские наблюдатели должны помочь в безопасной эвакуации

Марк Бекмен подчеркнул, что присутствие журналистов должно стать дополнительной гарантией безопасного выезда жителей Олешек.

По его словам, речь идет о возможности эвакуировать людей в места, которые они выберут самостоятельно.

"Это станет еще одной мерой предосторожности, которая поможет гарантировать безопасный проезд жителей Олешек к выбранным ими местам назначения", — отметил советник первой леди США.

Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках