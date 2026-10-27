Режим тиші в Олешках розширили за межі міста для доставки гуманітарної допомоги, - Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що припинення вогню між Україною та Росією в Олешках набуло чинності 27 жовтня, на два дні раніше за запланований графік, а його зону розширили за межі міста на Херсонщині.

Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Що змінилося

За її словами, припинення вогню між двома країнами почалося 27 жовтня о 04:00 за московським часом (03:00 за київським).

"Терміни було перенесено на два дні раніше від запланованого графіка, щоб захистити безпеку цивільного населення та сприяти доставці критично важливої гуманітарної допомоги. Географічну зону припинення вогню розширено за межі Олешок у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв", — зазначила вона.

За словами першої леді США, початок припинення вогню підтвердив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

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Фото: Скриншот допису Меланії Трамп в Х

Що відомо?

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада.

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