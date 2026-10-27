Режим тиші в Олешках розширили за межі міста для доставки гуманітарної допомоги, - Меланія Трамп
Перша леді США Меланія Трамп заявила, що припинення вогню між Україною та Росією в Олешках набуло чинності 27 жовтня, на два дні раніше за запланований графік, а його зону розширили за межі міста на Херсонщині.
Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Що змінилося
За її словами, припинення вогню між двома країнами почалося 27 жовтня о 04:00 за московським часом (03:00 за київським).
"Терміни було перенесено на два дні раніше від запланованого графіка, щоб захистити безпеку цивільного населення та сприяти доставці критично важливої гуманітарної допомоги. Географічну зону припинення вогню розширено за межі Олешок у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв", — зазначила вона.
За словами першої леді США, початок припинення вогню підтвердив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.
Що відомо?
- Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
- Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
- Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада.
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