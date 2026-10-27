Режим тишины в Олешках расширили за пределы города для доставки гуманитарной помощи, - Мелания Трамп

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что перемирие между Украиной и Россией вОлешках вступило в силу 27 октября, на два дня раньше запланированного срока, а его зона была расширена за пределы города в Херсонской области.

Об этом она написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что изменилось

По её словам, прекращение огня между двумя странами началось 27 октября в 04:00 по московскому времени (03:00 по киевскому).

"Сроки были перенесены на два дня раньше запланированного графика, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения и способствовать доставке крайне важной гуманитарной помощи. Географическая зона прекращения огня расширена за пределы Олешек в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев", - отметила она.

По словам первой леди США, начало прекращения огня подтвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

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Фото: Скриншот поста Мелании Трамп в Х

Что известно?

Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября.

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