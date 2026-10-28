Гуманітарна ситуація складна не лише в Олешках, а й у десятках інших окупованих населених пунктів, - голова Херсонської ОВА
Надзвичайно складна гуманітарна ситуація зберігається в Олешках та десятках інших окупованих населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Тисячі людей залишаються без електроенергії, газу, опалення, гуманітарної допомоги та доступу до медичної допомоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у коментарі кореспонденту Укрінформу.
Режим тиші дав жителям Херсона перепочинок
За словами Прокудіна, режим тиші, запроваджений для гуманітарної місії в окупованих Олешках, дозволив жителям Херсона перепочити від обстрілів. Люди також отримали можливість відвідати свої будинки та дачі біля Дніпра, куди не могли потрапити кілька років.
Поблизу річки є багато так званих червоних зон, куди цивільні тривалий час не мали доступу. Тепер вони можуть побачити, у якому стані перебуває їхнє майно, та забрати необхідні речі.
"Взагалі у Херсоні зараз майже свято. Давно такого не було, напевно, жодного дня ми не мали такої тиші", — зазначив Прокудін.
За його словами, у Херсоні залишаються близько 60 тисяч людей. Українські військові допомагають місцевим жителям і розміновують шляхи.
Протягом минулої доби нових постраждалих від обстрілів не було. Водночас четверо людей звернулися по медичну допомогу через поранення, отримані в попередні дні.
Окуповані громади залишаються без базових послуг
Олександр Прокудін повідомив, що багато жителів Олешок хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Водночас він очікує, що російська сторона намагатиметься перешкоджати евакуації та приховувати кількість людей, які захочуть виїхати.
"Там є багато людей, що хочуть вибратися на наш бік, але росіяни робитимуть усе, щоб зменшити цю кількість і взагалі не показувати, скільки їх перейде до нас", — сказав керівник ОВА.
Окремо начальник Херсонської ОВА розповів про підготовку підконтрольної Україні частини області до зими. За його словами, в регіоні розосереджують теплогенерацію, розвивають когенерацію та посилюють захист енергетичної інфраструктури.
"Тому точно переживемо цю зиму. Звичайно, вона буде складна", — пояснив Прокудін.
Від початку року енергосистема Херсонської області зазнала близько двох тисяч атак.
- Режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках розпочався о 3:00 за київським часом 27 жовтня. За оголошеними домовленостями, він має тривати до 22:59 1 листопада.
- За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, станом на 12:00 28 жовтня українська та російська сторони продовжували повністю виконувати домовленості.
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