Гуманітарна ситуація складна не лише в Олешках, а й у десятках інших окупованих населених пунктів, - голова Херсонської ОВА

Надзвичайно складна гуманітарна ситуація зберігається в Олешках та десятках інших окупованих населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Тисячі людей залишаються без електроенергії, газу, опалення, гуманітарної допомоги та доступу до медичної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у коментарі кореспонденту Укрінформу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Режим тиші дав жителям Херсона перепочинок

За словами Прокудіна, режим тиші, запроваджений для гуманітарної місії в окупованих Олешках, дозволив жителям Херсона перепочити від обстрілів. Люди також отримали можливість відвідати свої будинки та дачі біля Дніпра, куди не могли потрапити кілька років.

Поблизу річки є багато так званих червоних зон, куди цивільні тривалий час не мали доступу. Тепер вони можуть побачити, у якому стані перебуває їхнє майно, та забрати необхідні речі.

"Взагалі у Херсоні зараз майже свято. Давно такого не було, напевно, жодного дня ми не мали такої тиші", — зазначив Прокудін.

За його словами, у Херсоні залишаються близько 60 тисяч людей. Українські військові допомагають місцевим жителям і розміновують шляхи.

Протягом минулої доби нових постраждалих від обстрілів не було. Водночас четверо людей звернулися по медичну допомогу через поранення, отримані в попередні дні.

Читайте: У Херсоні загинув військовий і відомий відеооператор з Олешків Володимир Обертас

Окуповані громади залишаються без базових послуг

Олександр Прокудін повідомив, що багато жителів Олешок хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Водночас він очікує, що російська сторона намагатиметься перешкоджати евакуації та приховувати кількість людей, які захочуть виїхати.

"Там є багато людей, що хочуть вибратися на наш бік, але росіяни робитимуть усе, щоб зменшити цю кількість і взагалі не показувати, скільки їх перейде до нас", — сказав керівник ОВА.

Також читайте: Російський FPV-дрон убив канадського волонтера Джессі Адамса під час евакуації тварин із Краматорська

Окремо начальник Херсонської ОВА розповів про підготовку підконтрольної Україні частини області до зими. За його словами, в регіоні розосереджують теплогенерацію, розвивають когенерацію та посилюють захист енергетичної інфраструктури.

"Тому точно переживемо цю зиму. Звичайно, вона буде складна", — пояснив Прокудін.

Від початку року енергосистема Херсонської області зазнала близько двох тисяч атак.