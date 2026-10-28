Украина за год не продвинулась в защите прав ЛГБТИК+-людей: зафиксировано 60 случаев гомофобии, - отчет

За последний год в Украине не произошло никаких сдвигов в принятии законов, касающихся прав ЛГБТИК+-людей, в частности о зарегистрированных партнерствах и ответственности за преступления на почве нетерпимости.

Об этом говорится в отчете, подготовленном коалицией общественных организаций при участии Центра прав человека ZMINA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что охватил отчет

Документ посвящен выполнению рекомендаций Еврокомиссии в рамках кластера "Основы вступления в ЕС". Мониторинг охватывал период с сентября 2025 года по август 2026 года.

Преступления на почве ненависти

В 2025 году сеть мониторинга ЛГБТ-центра "Наш мир" зафиксировала 60 случаев гомофобии, трансфобии, дискриминации и других нарушений прав человека. В 23 случаях были признаки преступлений на почве ненависти, еще 15 случаев представляли собой инциденты ненависти. В 2024 году правозащитники зафиксировали 75 таких случаев.

Авторы отчета отмечают, что в Украине до сих пор нет четкого законодательного определения преступлений на почве нетерпимости, в частности по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В августе 2025 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №13597, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс и расширяющий перечень защищаемых признаков, в частности добавляющий сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Впрочем, по мнению авторов отчета, предложения требуют доработки: в частности, мотив предубеждения следует учитывать при ряде правонарушений, среди которых легкие телесные повреждения и хулиганство.

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Гражданские партнерства и судебная практика

Согласно данным отчета, Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты № 9103 и № 12252 о гражданских партнерствах. Из-за отсутствия механизма юридического признания однополые пары, отмечают авторы, не имеют надлежащей правовой защиты семейных отношений.

В то же время в судебной практике наблюдается значительный прогресс: в феврале 2026 года Верховный Суд оставил в силе решение о признании фактических брачных отношений однополой пары. Согласно отчету, это первое подобное решение в украинской судебной практике.

Риски, связанные с проектом Гражданского кодекса

Правозащитники предупреждают, что этот прогресс может свести на нет проект Гражданского кодекса, который Верховная Рада приняла в первом чтении. По оценке авторов отчета, в проекте содержится попытка ограничить права однополых пар и ЛГБТИК+-людей.

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Проект предусматривает комплексный пересмотр семейного и гражданского законодательства, но без учета обязательств по созданию механизмов регистрации однополых семей. Документ определяет "фактические семейные союзы" исключительно как сожительство лиц разного пола.

"Такой подход фактически делает невозможной судебную практику признания однополых пар семьями, тем самым ликвидируя ограниченную, но установленную правовую защиту, которая существует в настоящее время, и отбрасывает назад судебный прогресс", — подчеркивают правозащитники.

Также проект кодекса, по словам авторов отчета, автоматически признает недействительными браки, заключенные людьми, юридически сменившими пол. Они считают это посягательством "на право на уважение частной и семейной жизни".

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