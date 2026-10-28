Україна за рік не просунулася в захисті прав ЛГБТІК+-людей: зафіксовано 60 випадків гомофобії, - звіт

За останній рік в Україні не відбулося зрушень в ухваленні законів щодо прав ЛГБТІК+-людей, зокрема про реєстровані партнерства та відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості.

Про це йдеться у звіті, який підготувала коаліція громадських організацій за участі Центру прав людини ZMINA, передає Цензор.НЕТ.

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Що охопив звіт

Документ присвячений виконанню рекомендацій Єврокомісії в межах кластера "Основи вступу до ЄС". Моніторинг охоплював період від вересня 2025 до серпня 2026 року.

Злочини на ґрунті ненависті

У 2025 році мережа моніторингу ЛГБТ-Центру "Наш світ" зафіксувала 60 випадків гомофобії, трансфобії, дискримінації та інших порушень прав людини. У 23 випадках були ознаки злочинів на ґрунті ненависті, ще 15 були інцидентами ненависті. У 2024 році правозахисники зафіксували 75 таких випадків.

Автори звіту зазначають, що в Україні досі немає чіткого законодавчого визначення злочинів на ґрунті нетерпимості, зокрема за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

У серпні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13597, що передбачає зміни до Кримінального кодексу й розширює перелік захищених ознак, зокрема додає сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Втім, на думку авторів звіту, пропозиції потребують доопрацювання: зокрема, мотив упередження слід враховувати в низці правопорушень, серед яких легкі тілесні ушкодження та хуліганство.

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Цивільні партнерства та судова практика

За даними звіту, Верховна Рада досі не розглянула законопроєкти №9103 і №12252 про цивільні партнерства. Через відсутність механізму юридичного визнання одностатеві пари, зазначають автори, не мають належного правового захисту сімейних відносин.

Водночас у судовій практиці відбувся значний прогрес: у лютому 2026 року Верховний Суд залишив чинним рішення про визнання фактичних шлюбних відносин одностатевої пари. За даними звіту, це перше таке рішення в українській судовій практиці.

Ризики від проєкту Цивільного кодексу

Правозахисники застерігають, що цей прогрес може звести нанівець проєкт Цивільного кодексу, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. За оцінкою авторів звіту, у проєкті є спроба звузити права одностатевих пар та ЛГБТІК+-людей.

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Проєкт передбачає комплексний перегляд сімейного та цивільного законодавства, але без урахування зобов'язань щодо створення механізмів реєстрації одностатевих сімей. Документ визначає "фактичні сімейні союзи" лише як співжиття осіб різної статі.

"Такий підхід фактично унеможливлює судову практику визнання одностатевих пар сім'ями, тим самим ліквідуючи обмежений, але встановлений правовий захист, який існує наразі, та повертає назад судовий прогрес", — наголошують правозахисники.

Також проєкт кодексу, за словами авторів звіту, визнає автоматично недійсними шлюби, укладені людьми, які юридично змінили стать. Вони вважають це втручанням "в право на повагу до приватного та сімейного життя".

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