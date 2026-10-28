Электроснабжение Конотопа планируют восстановить до конца суток, - Минэнерго

В Министерстве энергетики ожидают, что до конца суток 28 октября энергетикам удастся восстановить энергоснабжение всех потребителей в Конотопе Сумской области. На первом этапе, в связи с ограничениями в сети, подача напряжения будет осуществляться поочередно.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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Масштаб отключения электроэнергии и текущая ситуация

В ведомстве сообщили, что в результате российской атаки без электричества остались около 200 тысяч потребителей. На данный момент без энергоснабжения остаются около 4,5 тысяч абонентов.

"Энергетики вынуждены на время проведения ремонтных работ вводить временные аварийные отключения, ведь ремонтные работы не могут проводиться под напряжением", — говорится в сообщении.

Восстановительные работы координируются Министерством энергетики совместно с НЭК "Укрэнерго".

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Что предшествовало

24 октября Россия нанесла массированный удар беспилотниками по энергетической инфраструктуре Сумской области. Целями врага стали электроподстанции, обеспечивающие подачу электроэнергии в регионе, в частности в городе Конотоп. Соответствующие энергетические объекты уже неоднократно подвергались ударам врага.

28 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания.

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