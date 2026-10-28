Електропостачання Конотопа планують відновити до кінця доби, - Міненерго

У Міністерстві енергетики очікують, що до кінця доби 28 жовтня енергетикам вдасться відновити енергопостачання всіх споживачів у Конотопі на Сумщині. На першому етапі, через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Масштаб знеструмлення та поточна ситуація

У відомстві розповіли, що внаслідок російської атаки було знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. Станом на зараз без енергопостачання залишаються близько 4,5 тисяч абонентів.

"Енергетики змушені на час проведення ремонтних робіт запроваджувати тимчасові аварійні відключення, адже ремонти не можуть відбуватися під напругою", - сказано в повідомленні.

Відновлювальні роботи координують Міністерство енергетики спільно з НЕК "Укренерго".

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Що передувало

24 жовтня Росія завдала масованого удару безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Цілями ворога стали електропідстанції, що забезпечують постачання електроенергії в регіоні, зокрема місті Конотоп. Відповідні енергетичні об'єкти вже неодноразово зазнавали ударів ворога.

28 жовтня прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення.

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