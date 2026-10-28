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Новости Пропагандон Соловьев Пропаганда РФ
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Кремлевский пропагандист Соловьев призвал РФ и США напасть на Норвегию ради Нобелевской премии для Трампа. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев отличился очередным абсурдным заявлением, предложив России совместно с США провести военную операцию против Норвегии ради присуждения Нобелевской премии мира американскому президенту Дональду Трампу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рупор российской пропаганды призвал договориться с американцами о совместном нападении на Норвегию, чтобы таким образом обеспечить Трампу получение престижной международной награды.

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В своем выступлении Соловьев предложил провести своеобразную "СВО" против европейского государства.

"Надо с американцами договориться и просто долбануть и все. Заработаем вместе с Америкой Нобелевскую премию для Трампа путем проведения военной операции против Норвегии"

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Автор: 

пропаганда (3957) россия (90131) Соловьев Владимир (156)
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Топ комментарии
+8
Більш ніж впевнений, що ця деменційна ідея Трапла неабияк зацікавить.
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28.10.2026 19:42 Ответить
+8
Не збігав. Він там в дурке под назвою масковія глашатаєм головврача працює
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28.10.2026 19:56 Ответить
+5
Ось воно - обличчя справжньої російської свині. І тут вже нічого не поробиш. Ось вони, нащадки тих, хто брав Берлін, хто грабував і гвалтував в Берліні. Ця нація ніколи не спробувала вибачитися за свої злочини перед людством. За ГУЛАГ, за доноси на співвітчизників, за демонстрації під червоними прапорами з портретами катів. Сьогодні - це нація шовінистичних свиней, які не можуть і не хочуть добре поводитися з сусідами, поважати іншу культуру. Російська свиня має бути знищена та забута людством, як старшний сон. Цей ролік - найкраще тому підтвердження. Суцільне лицемірство, марнославство і брехня... Україна друже з США - це прєдательство. Росія друже з США - це "велич партнерів" та погрози всьому світу. Брехливі скоти...
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28.10.2026 20:09 Ответить

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