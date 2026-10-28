Кремлевский пропагандист Соловьев призвал РФ и США напасть на Норвегию ради Нобелевской премии для Трампа. ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев отличился очередным абсурдным заявлением, предложив России совместно с США провести военную операцию против Норвегии ради присуждения Нобелевской премии мира американскому президенту Дональду Трампу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рупор российской пропаганды призвал договориться с американцами о совместном нападении на Норвегию, чтобы таким образом обеспечить Трампу получение престижной международной награды.
В своем выступлении Соловьев предложил провести своеобразную "СВО" против европейского государства.
"Надо с американцами договориться и просто долбануть и все. Заработаем вместе с Америкой Нобелевскую премию для Трампа путем проведения военной операции против Норвегии"
Топ комментарии
+8 Pan Lipko
показать весь комментарий28.10.2026 19:42 Ответить Ссылка
+8 Oleg #616413
показать весь комментарий28.10.2026 19:56 Ответить Ссылка
+5 Lysa_Gora
показать весь комментарий28.10.2026 20:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль