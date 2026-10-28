Кремлевский пропагандист Соловьев призвал РФ и США напасть на Норвегию ради Нобелевской премии для Трампа. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев отличился очередным абсурдным заявлением, предложив России совместно с США провести военную операцию против Норвегии ради присуждения Нобелевской премии мира американскому президенту Дональду Трампу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рупор российской пропаганды призвал договориться с американцами о совместном нападении на Норвегию, чтобы таким образом обеспечить Трампу получение престижной международной награды.

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В своем выступлении Соловьев предложил провести своеобразную "СВО" против европейского государства.

"Надо с американцами договориться и просто долбануть и все. Заработаем вместе с Америкой Нобелевскую премию для Трампа путем проведения военной операции против Норвегии"

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