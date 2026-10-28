Кремлівський пропагандист Соловйов закликав Росію та США напасти на Норвегію заради Нобелівської премії для Трампа. ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов відзначився черговою абсурдною заявою, запропонувавши Росії спільно зі США провести військову операцію проти Норвегії заради Нобелівської премії миру для американського президента Дональда Трампа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рупор російської пропаганди закликав домовитися з американцями про спільний напад на Норвегію, щоб таким чином забезпечити Трампу отримання престижної міжнародної нагороди.
У своєму виступі Соловйов запропонував провести своєрідну "СВО" проти європейської держави.
"Надо с американцами договориться и просто долбануть и все. Добудем вместе с Америкой Нобелевскую премию для Трампа путем проведения военной операции против Норвегии"
Топ коментарі
+4 Pan Lipko
показати весь коментар28.10.2026 19:42 Відповісти Посилання
+2 Fish Man
показати весь коментар28.10.2026 19:43 Відповісти Посилання
+2 Oleg #616413
показати весь коментар28.10.2026 19:56 Відповісти Посилання
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