Украинца задержали по подозрению в причастности к смерти родственника князя Монако Антуана де Масси, - СМИ
В Монако задержали 42-летнего гражданина Украины, которого подозревают в непредумышленном убийстве и неоказании помощи 29-летнему Антуану де Масси, члену княжеской семьи, найденному мертвым 25 октября.
Об этом сообщила генеральная прокуратура Монако, пишет Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.
Кто такой Антуан де Масси
29-летний Антуан де Масси был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры бывшего князя Монако Ренье III, отца нынешнего князя Альбера II. Отец Антуана, Кристиан де Масси, и Альбер II — двоюродные братья, поэтому Антуан был двоюродным племянником Альбера II.
- Его нашли мертвым в воскресенье, 25 октября, недалеко от побережья в районе Ларвотто. По словам прокурора, вероятной причиной смерти стало падение с высоты 13 метров.
Что известно о задержанном
Гражданин Украины был задержан в понедельник, 26 октября, а впоследствии взят под стражу по подозрению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку, находившемуся в опасности. Как отмечает прокуратура, речь идет о действиях, которые могли иметь место в разное время.
Задержанному 42 года, он проживает в княжестве 30 лет. Во время допроса он отрицал причастность к смерти Антуана де Масси.
По информации источника, знакомого с делом, на который ссылаются журналисты, в ночь смерти Антуана де Масси его видели у выхода из ночного клуба: он шатался, а рядом был мужчина, который его поддерживал. Личность этого мужчины в материале не называется, и не сообщается, речь ли идет о задержанном.
Как сообщает местное издание Monaco Life со ссылкой на генерального прокурора Стефана Тибо, тело Антуана обнаружили в парке у бульвара Ларвотто после обращения родственников о его исчезновении.
Подозреваемый считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
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Затриманому 42 роки, він проживає в князівстві 30 років.
42-30=12?
я ж правильно рахую?
тобто?
торчок голубих кровєй обдовбався до передозу, а винен отой незрозуміло яким чином, громадянин україни?