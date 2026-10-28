Украинца задержали по подозрению в причастности к смерти родственника князя Монако Антуана де Масси, - СМИ

Фото: Загиблий член князівської родини Монако Антуан де Массі

В Монако задержали 42-летнего гражданина Украины, которого подозревают в непредумышленном убийстве и неоказании помощи 29-летнему Антуану де Масси, члену княжеской семьи, найденному мертвым 25 октября.

Об этом сообщила генеральная прокуратура Монако, пишет Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто такой Антуан де Масси

29-летний Антуан де Масси был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры бывшего князя Монако Ренье III, отца нынешнего князя Альбера II. Отец Антуана, Кристиан де Масси, и Альбер II — двоюродные братья, поэтому Антуан был двоюродным племянником Альбера II.

Его нашли мертвым в воскресенье, 25 октября, недалеко от побережья в районе Ларвотто. По словам прокурора, вероятной причиной смерти стало падение с высоты 13 метров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывший глава УАФ Павелко задержан в Словакии: его подозревают в хищении 295 млн грн

Что известно о задержанном

Гражданин Украины был задержан в понедельник, 26 октября, а впоследствии взят под стражу по подозрению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку, находившемуся в опасности. Как отмечает прокуратура, речь идет о действиях, которые могли иметь место в разное время.

Задержанному 42 года, он проживает в княжестве 30 лет. Во время допроса он отрицал причастность к смерти Антуана де Масси.

По информации источника, знакомого с делом, на который ссылаются журналисты, в ночь смерти Антуана де Масси его видели у выхода из ночного клуба: он шатался, а рядом был мужчина, который его поддерживал. Личность этого мужчины в материале не называется, и не сообщается, речь ли идет о задержанном.

Как сообщает местное издание Monaco Life со ссылкой на генерального прокурора Стефана Тибо, тело Антуана обнаружили в парке у бульвара Ларвотто после обращения родственников о его исчезновении.

Подозреваемый считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на семью Ермолаева в Монако: Украина инициирует создание международной следственной группы, - Офис генпрокурора