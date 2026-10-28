Українця затримали за підозрою у причетності до смерті родича князя Монако Антуана де Массі, - ЗМІ

Фото: Загиблий член князівської родини Монако Антуан де Массі

У Монако під варту взяли 42-річного громадянина України, якого підозрюють у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги 29-річному Антуану де Массі, члену князівської родини, знайденому мертвим 25 жовтня.

Про це повідомила генеральна прокуратура Монако, пише Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

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Хто такий Антуан де Массі

29-річний Антуан де Массі був онуком принцеси Антуанетти — старшої сестри колишнього князя Монако Реньє III, батька нинішнього князя Альбера II. Батько Антуана, Крістіан де Массі, й Альбер II — двоюрідні брати, тож Антуан доводився Альберові II двоюрідним племінником.

Його знайшли мертвим у неділю, 25 жовтня, неподалік узбережжя в районі Ларвотто. За словами прокурора, ймовірною причиною смерті стало падіння з висоти 13 метрів.

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Що відомо про затриманого

Громадянина України затримали в понеділок, 26 жовтня, а згодом взяли під варту за підозрою в ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпеці. Як зазначає прокуратура, ідеться про дії, які могли відбутися в різний час.

Затриманому 42 роки, він проживає в князівстві 30 років. Під час допиту він заперечував причетність до смерті Антуана де Массі.

За інформацією джерела, обізнаного зі справою, яке цитують журналісти, у ніч смерті Антуана де Массі його бачили біля виходу з нічного клубу: він хитався, а поруч був чоловік, який його підтримував. Особу цього чоловіка в матеріалі не називають, і не повідомляється, чи йдеться про затриманого.

Як повідомляє місцеве видання Monaco Life із посиланням на генерального прокурора Стефана Тібо, тіло Антуана виявили в парку під бульваром Ларвотто після звернення родичів про його зникнення.

Підозрюваний вважається невинуватим, доки його вину не доведено в суді.

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