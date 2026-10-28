Один человек погиб в результате удара РФ по гражданскому предприятию на Ривненщине. ФОТО
Сегодня, 28 октября, российские оккупанты атаковали Сарненский район Ривненской области, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Гражданское предприятие в Сарненском районе подверглось атаке врага. К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. Один человек погиб", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возникший пожар спасатели локализовали.
Все соответствующие службы работают на месте происшествия.
Последствия удара
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