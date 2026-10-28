РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17689 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Ривненщины
635 3

Один человек погиб в результате удара РФ по гражданскому предприятию на Ривненщине. ФОТО

Сегодня, 28 октября, российские оккупанты атаковали Сарненский район Ривненской области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Гражданское предприятие в Сарненском районе подверглось атаке врага. К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. Один человек погиб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возникший пожар спасатели локализовали.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женщина и две ее дочери пострадали в результате атаки РФ в Ривненской области. ФОТО

Последствия удара

РФ нанесла удар по предприятию в Ровенской области

Смотрите также: Гражданское предприятие повреждено в результате атаки РФ на Ривненщину. ФОТО

Автор: 

обстрел (36338) Ровенская область (1496) Сарненский район (13)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 