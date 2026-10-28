Одна людина загинула через удар РФ по цивільному підприємству на Рівненщині. ФОТО (оновлено)
Сьогодні, 28 жовтня, російські окупанти атакували Сарненський район Рівненської області, унаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою ворога. На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу, яка виникла, рятувальники локалізували.
Усі відповідні служби працюють на місці події.
Оновлення
Згодом у Національній поліції уточнили, що внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.
Пошкоджені транспортні засоби, що перебували на території підприємства та поблизу нього, а також будинки неподалік.
На місці події продовжують працюють правоохоронці. Пожежу рятувальники уже ліквідували.
Вибухотехніки поліції обстежили територію та вилучили уламки ворожого БпЛА.
Наслідки удару
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