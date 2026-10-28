ООН планирует оказать зимнюю помощь более чем 2 миллионам украинцев

Организация Объединенных Наций планирует оказать зимнюю помощь 2,1 млн украинцев в период с 26 октября 2026 года по март 2027 года. Около 84 % помощи будет направлено людям, проживающим в пределах 50 километров от линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале на мероприятии, посвященном реакции организации на гуманитарный кризис, вызванный войной России против Украины, передает Укринформ.

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Кому ООН окажет помощь зимой

По словам Матиаса Шмале, помощь планируется оказать 2,1 млн человек. Среди них — почти 430 тысяч внутренне перемещенных лиц и 1,7 млн украинцев, оставшихся в своих домах.

Поддержка будет включать помощь с отоплением, ремонт жилья, медицинские услуги, продукты питания и денежные выплаты.

"Мы планируем оказать помощь 2,1 млн человек в период с 26 октября 2026 года по март 2027 года. Среди них — почти 430 тысяч внутренне перемещенных лиц и 1,7 миллиона человек, которые не покидали свои дома", — сказал Шмале.

Он добавил, что значительная часть помощи будет направлена жителям территорий вблизи линии фронта.

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Отопление, электричество и вода: что предусматривает программа поддержки

По словам координатора ООН, программа предусматривает покрытие зимних расходов уязвимых домохозяйств. Также организация планирует поддерживать бесперебойную работу систем отопления, электро- и водоснабжения, а также санитарных услуг.

Кроме того, ООН будет дополнять меры реагирования украинского правительства в восьми городах к северу от Киева, а также в Одессе и Днепре.

Для этого организация будет сотрудничать с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Украинским Красным Крестом и еще двумя партнерами.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделят Украине 500 млн евро на ПВО и беспилотники.

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