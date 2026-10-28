ООН планирует оказать зимнюю помощь более чем 2 миллионам украинцев
Организация Объединенных Наций планирует оказать зимнюю помощь 2,1 млн украинцев в период с 26 октября 2026 года по март 2027 года. Около 84 % помощи будет направлено людям, проживающим в пределах 50 километров от линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале на мероприятии, посвященном реакции организации на гуманитарный кризис, вызванный войной России против Украины, передает Укринформ.
Кому ООН окажет помощь зимой
По словам Матиаса Шмале, помощь планируется оказать 2,1 млн человек. Среди них — почти 430 тысяч внутренне перемещенных лиц и 1,7 млн украинцев, оставшихся в своих домах.
Поддержка будет включать помощь с отоплением, ремонт жилья, медицинские услуги, продукты питания и денежные выплаты.
"Мы планируем оказать помощь 2,1 млн человек в период с 26 октября 2026 года по март 2027 года. Среди них — почти 430 тысяч внутренне перемещенных лиц и 1,7 миллиона человек, которые не покидали свои дома", — сказал Шмале.
Он добавил, что значительная часть помощи будет направлена жителям территорий вблизи линии фронта.
Отопление, электричество и вода: что предусматривает программа поддержки
По словам координатора ООН, программа предусматривает покрытие зимних расходов уязвимых домохозяйств. Также организация планирует поддерживать бесперебойную работу систем отопления, электро- и водоснабжения, а также санитарных услуг.
Кроме того, ООН будет дополнять меры реагирования украинского правительства в восьми городах к северу от Киева, а также в Одессе и Днепре.
Для этого организация будет сотрудничать с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Украинским Красным Крестом и еще двумя партнерами.
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