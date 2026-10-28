ООН планує надати зимову допомогу понад 2 мільйонам українців

Організація Об’єднаних Націй планує надати зимову допомогу 2,1 млн українців у період із 26 жовтня 2026 року до березня 2027 року. Близько 84% підтримки спрямують людям, які живуть у межах 50 кілометрів від лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале на заході, присвяченому реагуванню організації на гуманітарну кризу через війну Росії проти України, передає Укрінформ.

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Кому ООН надасть допомогу взимку

За словами Матіаса Шмале, допомогу планують надати 2,1 млн людей. Серед них — майже 430 тисяч внутрішньо переміщених осіб і 1,7 млн українців, які залишилися у своїх домівках.

Підтримка включатиме допомогу з опаленням, ремонт житла, медичні послуги, продукти харчування та грошові виплати.

"Ми плануємо забезпечити допомогу 2,1 млн людей у період із 26 жовтня 2026 року до березня 2027 року. Серед них — майже 430 тисяч внутрішньо переміщених осіб і 1,7 мільйона людей, які не залишали своїх домівок", — сказав Шмале.

Він додав, що значну частину допомоги спрямують жителям територій поблизу фронту.

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Опалення, електрика та вода: що передбачає підтримка

За словами координатора ООН, програма передбачає покриття зимових витрат вразливих домогосподарств. Також організація планує підтримувати безперебійну роботу систем опалення, електро- та водопостачання, а також санітарних послуг.

Крім того, ООН доповнюватиме заходи реагування українського уряду у восьми містах на північ від Києва, а також в Одесі та Дніпрі.

Для цього організація співпрацюватиме з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Українським Червоним Хрестом та ще двома партнерами.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні 500 млн євро на ППО та безпілотники.

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