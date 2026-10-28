ООН планує надати зимову допомогу понад 2 мільйонам українців
Організація Об’єднаних Націй планує надати зимову допомогу 2,1 млн українців у період із 26 жовтня 2026 року до березня 2027 року. Близько 84% підтримки спрямують людям, які живуть у межах 50 кілометрів від лінії фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале на заході, присвяченому реагуванню організації на гуманітарну кризу через війну Росії проти України, передає Укрінформ.
Кому ООН надасть допомогу взимку
За словами Матіаса Шмале, допомогу планують надати 2,1 млн людей. Серед них — майже 430 тисяч внутрішньо переміщених осіб і 1,7 млн українців, які залишилися у своїх домівках.
Підтримка включатиме допомогу з опаленням, ремонт житла, медичні послуги, продукти харчування та грошові виплати.
"Ми плануємо забезпечити допомогу 2,1 млн людей у період із 26 жовтня 2026 року до березня 2027 року. Серед них — майже 430 тисяч внутрішньо переміщених осіб і 1,7 мільйона людей, які не залишали своїх домівок", — сказав Шмале.
Він додав, що значну частину допомоги спрямують жителям територій поблизу фронту.
Опалення, електрика та вода: що передбачає підтримка
За словами координатора ООН, програма передбачає покриття зимових витрат вразливих домогосподарств. Також організація планує підтримувати безперебійну роботу систем опалення, електро- та водопостачання, а також санітарних послуг.
Крім того, ООН доповнюватиме заходи реагування українського уряду у восьми містах на північ від Києва, а також в Одесі та Дніпрі.
Для цього організація співпрацюватиме з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Українським Червоним Хрестом та ще двома партнерами.
- Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні 500 млн євро на ППО та безпілотники.
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