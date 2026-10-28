Зеленский обсудил с королем Нидерландов российские удары и дипломатическую работу по достижению мира

Президент Владимир Зеленский во время встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром рассказал о жизни украинцев в условиях постоянных российских обстрелов и о переговорах с партнерами по достижению мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Facebook.

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Зеленский поблагодарил короля Нидерландов за поддержку Украины

Во время встречи с Виллемом-Александром президент Украины рассказал о ситуации в стране в связи с постоянными российскими ударами. Также речь шла о дипломатической работе с партнерами, направленной на достижение мира.

"Во время встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром я рассказал о жизни наших людей под постоянными российскими ударами и о дипломатической работе с партнерами для достижения мира. Благодарю Его Величество за поддержку и встречу", — написал Зеленский.

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Нидерланды остаются надежным партнером Украины

По словам главы государства, Нидерланды являются одним из ближайших и самых надежных партнеров Украины.

Зеленский также подчеркнул важность дальнейшей поддержки украинцев.

"Важно, что есть уверенность в том, что поддержка наших людей будет продолжаться и в дальнейшем", — добавил президент.

28 октября Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Нидерланды работают над совместным проектом ПВО.

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