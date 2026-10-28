Зеленский обсудил с королем Нидерландов российские удары и дипломатическую работу по достижению мира
Президент Владимир Зеленский во время встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром рассказал о жизни украинцев в условиях постоянных российских обстрелов и о переговорах с партнерами по достижению мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Facebook.
Зеленский поблагодарил короля Нидерландов за поддержку Украины
Во время встречи с Виллемом-Александром президент Украины рассказал о ситуации в стране в связи с постоянными российскими ударами. Также речь шла о дипломатической работе с партнерами, направленной на достижение мира.
"Во время встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром я рассказал о жизни наших людей под постоянными российскими ударами и о дипломатической работе с партнерами для достижения мира. Благодарю Его Величество за поддержку и встречу", — написал Зеленский.
Нидерланды остаются надежным партнером Украины
По словам главы государства, Нидерланды являются одним из ближайших и самых надежных партнеров Украины.
Зеленский также подчеркнул важность дальнейшей поддержки украинцев.
"Важно, что есть уверенность в том, что поддержка наших людей будет продолжаться и в дальнейшем", — добавил президент.
28 октября Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Нидерланды работают над совместным проектом ПВО.
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