Зеленський обговорив із королем Нідерландів російські удари та дипломатичну роботу для досягнення миру

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Нідерландів Віллемом-Александром розповів про життя українців під постійними російськими обстрілами та переговори з партнерами для досягнення миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Фейсбуці.

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Зеленський подякував королю Нідерландів за підтримку України

Під час зустрічі з Віллемом-Александром президент України розповів про ситуацію в країні через постійні російські удари. Також ішлося про дипломатичну роботу з партнерами, спрямовану на досягнення миру.

"Під час зустрічі з Королем Нідерландів Віллемом-Александром розповів про життя наших людей під постійними російськими ударами та про дипломатичну роботу з партнерами для досягнення миру. Дякую Його Величності за підтримку і зустріч", — написав Зеленський.

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Нідерланди залишаються надійним партнером України

За словами глави держави, Нідерланди є одним із найближчих і найнадійніших партнерів України.

Зеленський також наголосив на важливості подальшої підтримки українців.

"Важливо, що є впевненість у тому, що підтримка наших людей триватиме й надалі", — додав президент.

28 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Нідерландів.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна та Нідерланди працюють над спільним проєктом ППО.

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