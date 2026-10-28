Зеленський обговорив із королем Нідерландів російські удари та дипломатичну роботу для досягнення миру
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Нідерландів Віллемом-Александром розповів про життя українців під постійними російськими обстрілами та переговори з партнерами для досягнення миру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Фейсбуці.
Зеленський подякував королю Нідерландів за підтримку України
Під час зустрічі з Віллемом-Александром президент України розповів про ситуацію в країні через постійні російські удари. Також ішлося про дипломатичну роботу з партнерами, спрямовану на досягнення миру.
"Під час зустрічі з Королем Нідерландів Віллемом-Александром розповів про життя наших людей під постійними російськими ударами та про дипломатичну роботу з партнерами для досягнення миру. Дякую Його Величності за підтримку і зустріч", — написав Зеленський.
Нідерланди залишаються надійним партнером України
За словами глави держави, Нідерланди є одним із найближчих і найнадійніших партнерів України.
Зеленський також наголосив на важливості подальшої підтримки українців.
"Важливо, що є впевненість у тому, що підтримка наших людей триватиме й надалі", — додав президент.
28 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Нідерландів.
Раніше Зеленський повідомив, що Україна та Нідерланди працюють над спільним проєктом ППО.
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