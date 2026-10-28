Україна та Нідерланди працюють над спільним проєктом ППО Bliksem, - Зеленський

Україна та Нідерланди розпочали спільну роботу над проєктом у галузі протиповітряної оборони під назвою Bliksem.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з премʼєр-міністром Робом Єттеном та представниками оборонного і технологічного бізнесу обох країн, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч із оборонним та технологічним бізнесом

"Разом із премʼєр-міністром Робом Єттеном зустрілися з керівниками українських та нідерландських компаній із галузей оборони, енергетики, програмного забезпечення. Онлайн до нас долучились і наші команди з Києва, де сьогодні з візитом міністр зовнішньої торгівлі Шурд Шурдсма", - розповів президент.

Сторони визначили ключові пріоритети та рішення, які можуть посилити практичну, економічну співпрацю обох держав. Йдеться, зокрема про оборонні виробництва, спільні технологічні та енергетичні проєкти, промисловий розвиток, а також супутникові технології та ППО.

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Запуск проєкту Bliksem

Команди обох країн отримали завдання опрацювати спільний проєкт у сфері ППО.

"Є завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт в галузі ППО – Bliksem. Ми вже розпочали цю роботу. Переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалось, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові промислові, технологічні, соціальні позитивні результати. Дякую за підтримку", - додав Зеленський.

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Що передувало

Нагадаємо, що 28 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом Нідерландів.

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