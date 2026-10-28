Україна та Нідерланди працюють над спільним проєктом ППО Bliksem, - Зеленський
Україна та Нідерланди розпочали спільну роботу над проєктом у галузі протиповітряної оборони під назвою Bliksem.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з премʼєр-міністром Робом Єттеном та представниками оборонного і технологічного бізнесу обох країн, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч із оборонним та технологічним бізнесом
"Разом із премʼєр-міністром Робом Єттеном зустрілися з керівниками українських та нідерландських компаній із галузей оборони, енергетики, програмного забезпечення. Онлайн до нас долучились і наші команди з Києва, де сьогодні з візитом міністр зовнішньої торгівлі Шурд Шурдсма", - розповів президент.
Сторони визначили ключові пріоритети та рішення, які можуть посилити практичну, економічну співпрацю обох держав. Йдеться, зокрема про оборонні виробництва, спільні технологічні та енергетичні проєкти, промисловий розвиток, а також супутникові технології та ППО.
Запуск проєкту Bliksem
Команди обох країн отримали завдання опрацювати спільний проєкт у сфері ППО.
"Є завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт в галузі ППО – Bliksem. Ми вже розпочали цю роботу. Переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалось, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові промислові, технологічні, соціальні позитивні результати. Дякую за підтримку", - додав Зеленський.
Що передувало
Нагадаємо, що 28 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом Нідерландів.
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