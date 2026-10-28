Украина и Нидерланды работают над совместным проектом ПВО Bliksem, - Зеленский
Украина и Нидерланды приступили к совместной работе над проектом в сфере противовоздушной обороны под названием Bliksem.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи спремьер-министром Робом Йеттеном и представителями оборонного и технологического бизнеса обеих стран, передает Цензор.НЕТ.
Встреча с представителями оборонного и технологического бизнеса
"Вместе с премьер-министром Робом Йеттеном мы встретились с руководителями украинских и нидерландских компаний из отраслей обороны, энергетики и программного обеспечения. К нам онлайн присоединились и наши команды из Киева, где сегодня с визитом находится министр внешней торговли Шурд Шурдсма", — рассказал президент.
Стороны определили ключевые приоритеты и решения, которые могут укрепить практическое и экономическое сотрудничество обоих государств. Речь идет, в частности, об оборонном производстве, совместных технологических и энергетических проектах, промышленном развитии, а также о спутниковых технологиях и ПВО.
Запуск проекта Bliksem
Команды обеих стран получили задание разработать совместный проект в сфере ПВО.
"Перед нашими командами стоит задача разработать конкретный проект в области ПВО — Bliksem. Мы уже приступили к этой работе. Переводим наше сотрудничество на такой уровень, чтобы было понятно: быть рядом с Украиной означает получать дополнительные положительные результаты в промышленности, технологиях и социальной сфере. Спасибо за поддержку", — добавил Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, что 28 октября президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Нидерланды.
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