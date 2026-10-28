Зеленский впервые признал, что России нужны гарантии безопасности, но после завершения войны, - FT

Президент Владимир Зеленский впервые признал необходимость предоставления России гарантий безопасности в рамках будущего урегулирования войны против Украины, однако сначала необходимо завершить войну и учесть потребности Киева в области безопасности.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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О гарантиях безопасности для России

По оценке издания, это существенный сдвиг на фоне возобновленного дипломатического давления со стороны США, которые пытаются возобновить мирные переговоры между Киевом и Москвой. До этого Киев и западные союзники отвергали требования России о гарантиях безопасности со стороны НАТО и коренной перестройке европейской безопасности, считая их попыткой восстановить сферу влияния Москвы и подорвать суверенитет соседей.

Зеленский заявил, что западные государства впоследствии могут обсуждать российские требования в сфере безопасности, но подчеркнул, что сначала следует удовлетворить потребности Киева в области безопасности.

"Сначала нужно решить вопрос этой войны, а уже потом искать ответы на вопросы, которые поднимает Россия, исходя из своих собственных представлений и ожиданий в отношении безопасности", — сказал он журналистам.

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Он также признал, что требование России о гарантиях безопасности — "не новый вопрос". В августе прошлого года на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Зеленский отвергал такие требования:

"Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я честно не знаю, кто ей угрожает. Они напали на нас, они находятся на нашей земле. Я не очень понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего?".

Роль Европы и переговоры в Абу-Даби

Украинская, российская и американская переговорные группы должны встретиться в начале ноября в Абу-Даби. Зеленский охарактеризовал это как технические переговоры о возможных мерах деэскалации, в том числе о "неуловимом" энергетическом и морском перемирии, а также о гарантиях безопасности для Украины.

По словам президента, к обсуждению послевоенного урегулирования и гарантий безопасности должна быть привлечена Европа.

"Мы можем обсуждать концептуальные вопросы с россиянами при посредничестве американцев. Но если мы переходим к формату гарантий безопасности и соглашаемся, что эти гарантии потребуют участия Европы, то Европа должна быть частью этих обсуждений", — сказал он.

"На мой взгляд, гарантии безопасности для России — так, как их понимает Россия, — означают изменение архитектуры безопасности в Европе и мире", — добавил президент.

Он также повторил давнее требование о том, что территориальные вопросы должны обсуждаться только на уровне лидеров, и сказал, что Украина была "готова" обсуждать американское предложение о демилитаризованной зоне по обе стороны линии фронта. Он также "слышал сигналы" о возможном сокращении американских войск в Европе.

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Отношения с США и ПВО

По данным издания, отношения Вашингтона и Киева резко ухудшились в октябре, после того как Дональд Трамп оказал давление на Украину, чтобы та прекратила дальнобойные удары дронов по российской нефтяной отрасли. Украинские чиновники жаловались на задержки поставок ракет для ПВО, приостановку обмена разведданными о ракетных ударах и ограничения в работе Starlink. Обмен разведданными и доступ к Starlink позже возобновили, но сбои, по данным FT, усилили опасения, что Вашингтон может отказаться от поддержки Украины.

Зеленский заявил, что в этом году США поставляли в среднем лишь 12 ракет-перехватчиков в месяц для украинских систем Patriot. В начале октября он оценивал, что Россия накопила около 700 баллистических ракет и производит еще 130 ежемесячно.

Также Зеленский признал, что Киев недавно снизил темп атак на российские НПЗ с тех пор, как Трамп объявил односторонний энергетический режим тишины: "В эти дни наши ребята, вероятно, старались быть немного осторожнее".

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