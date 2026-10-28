Зеленський уперше визнав, що Росії потрібні гарантії безпеки, але після завершення війни, - FT

Президент Володимир Зеленський уперше визнав потребу Росії в гарантіях безпеки як частині майбутнього врегулювання війни проти України, але спершу треба закінчити війну й врахувати безпекові потреби Києва.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Про гарантії безпеки для Росії

За оцінкою видання, це суттєве зрушення на тлі відновленого дипломатичного тиску США, які намагаються перезапустити мирні переговори між Києвом і Москвою. До цього Київ і західні союзники відкидали вимоги Росії щодо гарантій безпеки від НАТО та докорінної перебудови європейської безпеки, вважаючи їх спробою відновити сферу впливу Москви й підірвати суверенітет сусідів.

Зеленський сказав, що західні держави згодом можуть обговорювати російські вимоги щодо безпеки, але наполіг, що спершу слід задовольнити безпекові потреби Києва.

"Спершу треба вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на питання, які порушує Росія, виходячи зі своїх власних уявлень і очікувань щодо безпеки", — сказав він журналістам.

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Він також визнав, що вимога Росії щодо гарантій безпеки — "не нове питання". У серпні минулого року на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте Зеленський відкидав такі вимоги:

"Коли Росія порушує питання гарантій безпеки, я чесно не знаю, хто їй загрожує. Вони напали на нас, вони на нашій землі. Я не дуже розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого?".

Роль Європи та переговори в Абу-Дабі

Українська, російська та американська переговорні групи мають зустрітися на початку листопада в Абу-Дабі. Зеленський описав це як технічні переговори щодо можливих заходів деескалації, зокрема й "невловимого" енергетичного та морського перемир'я, а також щодо гарантій безпеки для України.

За словами президента, обговорення післявоєнного врегулювання та гарантій безпеки мають залучати Європу.

"Ми можемо обговорювати концептуальні питання з росіянами за посередництва американців. Але якщо ми переходимо до формату гарантій безпеки, і погоджується, що ці гарантії вимагатимуть участі Європи, то Європа має бути частиною цих обговорень", — сказав він.

"На мою думку, гарантії безпеки для Росії — так, як їх розуміє Росія, — означають зміну архітектури безпеки в Європі та світі", — додав президент.

Він також повторив давню вимогу, що територіальні питання мають обговорюватися лише на рівні лідерів, і сказав, що Україна була "готова" обговорювати американську пропозицію про демілітаризовану зону по обидва боки лінії фронту. Він також "чув сигнали" про можливе скорочення американських військ у Європі.

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Відносини зі США та ППО

За даними видання, відносини Вашингтона й Києва різко погіршилися в жовтні, після того, як Дональд Трамп тиснув на Україну, щоб та припинила далекобійні удари дронів по російській нафтовій галузі. Українські посадовці скаржилися на затримки поставок ракет для ППО, призупинення обміну розвідданими про ракетні удари та обмеження в роботі Starlink. Обмін розвідданими й доступ до Starlink пізніше відновили, але збої, за даними FT, посилили побоювання, що Вашингтон може відмовитися від підтримки України.

Зеленський сказав, що цього року США постачали в середньому лише 12 ракет-перехоплювачів на місяць для українських систем Patriot. На початку жовтня він оцінював, що Росія накопичила близько 700 балістичних ракет і виробляє ще 130 щомісяця.

Також Зеленський визнав, що Київ нещодавно знизив темп атак на російські НПЗ, відколи Трамп оголосив односторонній енергетичний режим тиші: "У ці дні наші хлопці, імовірно, намагалися бути трохи обережнішими".

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