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Беларусь (7524) Ryanair (132) Лукашевич Вадим (39) Протасевич Роман (309)

Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Пилоты самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой белорусского истребителя.

Об этом в Facebook написал Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич со ссылкой на данные FlightRadar, передает Цензор.НЕТ.

"Пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.

Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Здесь меня ждет смертная казнь", - пассажиры самолета Ryanair передали слова Протасевича

Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси", - отметил Лукашевич.

Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич 01
Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич 02

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
оу еще и россияне там были, случаем не смотрители за Романом?
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23.05.2021 22:16
+24
ужас. Вот же соседей Бог послал! То были морские пираты, а теперь белорусь в воздушные пираты заделалась! Хай Бог милує...

Надеюсь, что в итоге этого беспрецендентного случая белоруси наваляют по самые помидоры.
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23.05.2021 22:10
+23
Это полное пренебрежение международным правом.

К тому же, по сути Лукашенко выкрал человека с территории другого государства.

Правда ЗЕ сделал то же самое недавно...
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23.05.2021 22:11
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я не був би таким впевненим
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24.05.2021 00:26 Ответить
а как же самолет заминировано? уже и забыли, что заминированный был самолет.
Сбивать заминированный самолет собрались?
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24.05.2021 00:50 Ответить
Так о тож бо ! по друге до Вільнюса було 10 хвилин льоту , можно подумати там не можно було шукати ту мифічну міну . Чи біларуси може найкращі у світі шукачи мін?
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24.05.2021 06:53 Ответить
Уже вся Европа возмутилась, а один тип в косоворотке занят примеркой кокошника и красных труселей перед визитом к пуйлу. Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9686 Где реакция Украины??? Сцат козлы!!!
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23.05.2021 22:28 Ответить
https://censor.net/ru/news/3266983/ukraina_otreagirovala_na_zaderjanie_protasevicha_ocherednaya_ataka_na_svobodu_slova_so_storony_belorusskih
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23.05.2021 22:30 Ответить
Это разве реакция???
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23.05.2021 22:35 Ответить
А по Вашему какая она должна быть?
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23.05.2021 22:37 Ответить
"какая разница" ?
не так ли ? Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 4372
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23.05.2021 22:59 Ответить
Бред не пишите, либо пишите конкретику либо проходите мимо.
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23.05.2021 23:10 Ответить
Має бути заборона польотів до Мінська - це як мінімум...
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23.05.2021 23:37 Ответить
Ну так еще ни одна страна не запретила. Мы же сейчас говорим какая на данный момент должна быть реакция.
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23.05.2021 23:46 Ответить
Має бути заборона польотів до Мінська - це як мінімум...
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24.05.2021 00:45 Ответить
Зачем вы дублируете пост. Я же написал что еще ни одна страна не ввела такие меры. Если вы не поняли давайте я в кратции опишу в чем собственно спор
Автор пишет:
Украинская власть ссыкуны, от них нет никакой реакции
Я:
Даю ссылку на реакцию МИДа
Автор пишет:
Что это не реакция
Я:
Спрашиваю какие меры в его понятие должны быть

Т.е. я показал что реакция была в принципе такая же как и от других стран, т.е. по логике автора во всех странах власть это ссыкуны.
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24.05.2021 01:09 Ответить
Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6512
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23.05.2021 23:02 Ответить
По-хорошему, то надо было бы все беларуские самолеты в Европе перехватить, принудительно посадить а пассажиров задержать, пока усатый пидроас не отпустит самолет райаэйр со ВСЕМИ бывшими на борту пасажирами. Но это конечно если бы Европой управляли не проститутки
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23.05.2021 22:28 Ответить
А люди здесь причем? Предлагаете заложников брать.
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23.05.2021 22:30 Ответить
Ключове слово - останне
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23.05.2021 22:30 Ответить
Бред. Самим превращаться в пиратов и беспредельщиков в ответ на пиратство и беспредел?
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23.05.2021 23:09 Ответить
Когда в тебя на войне стреляют, ты ж не бросаеш автомат чтоб в тебя не стреляли. Для врага ты - удобрение для его захваченных земель а не человек.
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24.05.2021 15:35 Ответить
Какое-то специфическое представление у вас о "хорошем" и "проститутках".
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24.05.2021 11:38 Ответить
События ускоряются с невероятной быстротой. Теперь исключение из ИКАО, железный занавес, причем не только с колхозом, а и с росиюшкой.
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23.05.2021 22:29 Ответить
И вопрос - кому выгодно? Например кремлю для скорейшего поглощения белоруссии.
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23.05.2021 22:39 Ответить
Но ведь главное что не как на Майдане.
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23.05.2021 22:43 Ответить
Угадай какая следующая страна будет поглощена рашкой после инкорпорации Беларуси ?

..
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24.05.2021 21:48 Ответить
Ух ты какой резвый лапотный поглотитель. Спорю что поглотите вы Китай и заговорите на китайском.
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24.05.2021 21:54 Ответить
бєларусскій прасті госпаді аппазіціонєр Тишкевіч вважає, що там взагалі все норм Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7468
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24.05.2021 00:27 Ответить
это полный зашквар
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23.05.2021 22:30 Ответить
Сейчас грозно запретят въезд в ЕС двум замминистра сельского хозяйства и одному подполковнику КГБ Беларуси.
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23.05.2021 22:33 Ответить
Скорей всего Беларусь больше не летает, долеталась.
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24.05.2021 11:40 Ответить
Открыть огонь по пассажирскому самолету????? Шо за бред? Хотя....это для людей бред ,а для упырей всё ок. А шо скажет зеленейший?
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23.05.2021 22:35 Ответить
памперсы поменяет, пару дней подумает... еще раз плменяет а там и отвлекающую всех новость сварганит ему Ермак с Подоляком
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23.05.2021 22:41 Ответить
дякую дуже дякую.
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23.05.2021 22:44 Ответить
Я тоже думаю что никто бы не стрелял, но это нам здесь легко говорить, а пилоту на большой высоте под прицелом истребителя было не до рассуждений.
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23.05.2021 22:58 Ответить
Ну ты и юморист Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7567 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2021 00:49 Ответить
Открою тебе страшную тайну летчиков ----""""погибают на земле""""""""" .
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24.05.2021 00:52 Ответить
он ничего не скажет - это может стоить 100 укр.жизней... Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 5473 Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2053
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24.05.2021 09:52 Ответить
Затирают хвосты?
Страницы основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Facebook и Instagram были удалены. Аккаунт оппозиционера стал недоступен спустя несколько часов после того, как он был задержан в аэропорту Минска.

«Это сделали мы, чтобы личная переписка Романа не попала к ним в руки», - говорится в сообщении коллег по телеграм-каналу
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23.05.2021 22:40 Ответить
А вконтакте тоже заблокировали?😁😁😁😁
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24.05.2021 00:15 Ответить
все пароли и доступ получили после задержания и удалили .
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24.05.2021 21:50 Ответить
вот же мразь картошная)))- *****- где ястребки были поль-лит-эст...???-вальнуть наххх бялорашскую вошь...)))
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23.05.2021 22:42 Ответить
Вот вам еще один пример, как демократы сдают своих людей преступникам, наглядрая демонстрация слабости демократии перед уголовниками диктаторами.
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23.05.2021 22:46 Ответить
_Черчилль бы с тобой не согласился. Но то ж Черчилль, а не лопоухое чмо с премией "мира"... Кадры - решают всё. Конкретные люди. Психологический профиль и реакции нынешних т. н. лидеров Запада людоеды из расии просчитали досконально.
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23.05.2021 22:55 Ответить
Трясьтись за свое благополучие и потакать диктатору. II Мировая ничему Запад не научила.
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23.05.2021 23:04 Ответить
К увы! И это означает крайне херовый прогноз для людства.
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23.05.2021 23:31 Ответить
а были там демократы на самолете? может там одни трамписты и антибешенцы)
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24.05.2021 11:41 Ответить
там были байденисты и они остались в Минске .
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24.05.2021 21:52 Ответить
А нефиг было Китай поднимать после бойни студентов на площади Тяньаньмень. Китай кормит КНДР, Иран, Сирию, Венесуэлу и мелких диктаторов и не дает экономически их придушить, торгуя с ними. Все они показали фак ю и США, и Европе с их санкциями. Беларусь из тех стран, которую Китай будет подкармливать. РФ из себя корчит, что равня Китаю, но также завязана с ним. Алчные западные капиталисты продали свои страны компартии Китая.
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23.05.2021 22:48 Ответить
Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9640№81
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23.05.2021 22:56 Ответить
нехер было строить всем западным миром экономику в Китае и делать его мировым лидером в производстве , получая в ответ вирусы . Победила жадность и коррупция в Западном Мире .
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24.05.2021 21:54 Ответить
Не ну нормально.Раньше грабили поезда с дилижансами.Сегодня можно вже самолёты торбить если у тебя есть истребитель
Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6884 Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 3406
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23.05.2021 23:09 Ответить
"повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы".



В екіпажу здали нерви. Я не думаю, що літак збили б, бо це вже було б на території Литви і кваліфікувалось би, як агресія проти країни НАТО.
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23.05.2021 23:13 Ответить
Первый в истории акт Государственного воздушного пиратства.
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23.05.2021 23:41 Ответить
не первый и не последний.
Но мерзкий конечно
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23.05.2021 23:54 Ответить
Вижу дозорный нас с вышки засёк... выслали катер, и я тему просёк...
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23.05.2021 23:52 Ответить
а если бы они не подчинились истребителю, то что? разхерачили бы сапассажирский борт?
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24.05.2021 00:05 Ответить
А шо не було ?
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24.05.2021 00:16 Ответить
Для нагнітання обстановки згодиться, але насправді тут написані дурниці, тому що це цивільна авіація і вони не будуть ризикувати тікаючи від винищувачів. Літаки підкорюються диспетчерам тих країн у чиєму просторі знаходяться. Якщо скажуть сісти, то будуть сідати, такі правила.
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24.05.2021 00:15 Ответить
Расскажите это пассажирам южнокорейского Боинга, с которого всё началось.
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24.05.2021 01:03 Ответить
Сам хоч зрозумів що написав ?
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24.05.2021 02:09 Ответить
Для особо непонятливых:
"1 сентября 1983 года Boeing 747 южнокорейской компании Korean Airlines был сбит в небе над Сахалином советским истребителем. На борту находились 246 пассажиров и 23 члена экипажа."
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24.05.2021 02:27 Ответить
Що сталось із корейським боінгом я знаю, але причому тут він ? )
Тому запитаю ще раз, ти хоч сам зрозумів що написав ?
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24.05.2021 18:03 Ответить
Ты придуриваешься? Не о чем с тобой разговаривать.
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24.05.2021 18:13 Ответить
****, який же ти тупий, боже.
Навіть лінкі тобі щось пояснювати, якщо ти вже нічого не розумієш Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9547
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24.05.2021 19:47 Ответить
См. выше.
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24.05.2021 20:34 Ответить
Див. вище
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25.05.2021 03:03 Ответить
Есть определенная процедура принуждения к посадке и она не такая быстрая. То что пишут тут в основном бред но и события странные.
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24.05.2021 00:15 Ответить
Если я опишу последовательность действий по принуждению к посадке гражданского самолета- большинству это ничего не даст. Но утверждаю что в данном случае это незааконные действия.
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24.05.2021 00:20 Ответить
Кто главный в УВД ? Все остальное хрень на постном масле.
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24.05.2021 00:40 Ответить
Не Вова развяжет третью мировую, а Лука с его подачи. А РФ по плану - ни причём, они уже давно хотят мирить кого-нибудь
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24.05.2021 13:10 Ответить
Вряд ли бы Лукашенко отдал приказ на уничтожение самолета,он прекрасно понимает все последствия.Просто пилотам это все никчему,-сказали-повернули
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24.05.2021 16:51 Ответить
Сомневаюсь что истребитель сбил бы гражданский рейс.
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24.05.2021 17:53 Ответить
Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 8563
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24.05.2021 18:34 Ответить
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