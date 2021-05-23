Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Пилоты самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой белорусского истребителя.
Об этом в Facebook написал Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич со ссылкой на данные FlightRadar, передает Цензор.НЕТ.
"Пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.
Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы.
Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси", - отметил Лукашевич.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Пожалуйста, подождите...
Сбивать заминированный самолет собрались?
не так ли ?
Автор пишет:
Украинская власть ссыкуны, от них нет никакой реакции
Я:
Даю ссылку на реакцию МИДа
Автор пишет:
Что это не реакция
Я:
Спрашиваю какие меры в его понятие должны быть
Т.е. я показал что реакция была в принципе такая же как и от других стран, т.е. по логике автора во всех странах власть это ссыкуны.
..
Страницы основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Facebook и Instagram были удалены. Аккаунт оппозиционера стал недоступен спустя несколько часов после того, как он был задержан в аэропорту Минска.
«Это сделали мы, чтобы личная переписка Романа не попала к ним в руки», - говорится в сообщении коллег по телеграм-каналу
В екіпажу здали нерви. Я не думаю, що літак збили б, бо це вже було б на території Литви і кваліфікувалось би, як агресія проти країни НАТО.
Но мерзкий конечно
"1 сентября 1983 года Boeing 747 южнокорейской компании Korean Airlines был сбит в небе над Сахалином советским истребителем. На борту находились 246 пассажиров и 23 члена экипажа."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC%C2%BB_(1978)
Тому запитаю ще раз, ти хоч сам зрозумів що написав ?
Навіть лінкі тобі щось пояснювати, якщо ти вже нічого не розумієш